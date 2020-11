Usmíření Dominiky Gottové a Tima Tolkkiho: Jaké má dvojice šance na úspěch?

Dominika Gottová přijela do Prahy s tím, že chce začít zcela nový život. Tvrdila, že chce splnit poslední přání svého otce a plánovala, že si dá svůj život dokupy.

Ještě nedávno si nejstarší dcera Karla Gotta byla jistá, že se k Tolkkimu nikdy nevrátí. O to více veřejnost šokovalo její rozhodnutí! "Rozhodla jsem se rozvodové řízení zastavit. Ráda bych s manželem obnovila vztah. Na rovinu říkám, že ho stále miluji," prozradila deníku Aha.

S manželem se viděla Gottová naposledy v červenci, přes to ale neváhala nasednout na letadlo směr Helsinky a začít s Tolkkim zařizovat společné bydlení! "Jezdili jsme po úřadech! Uvidíme, jak to všechno dopadne. Do Prahy se musím kvůli bydlení a práci vrátit. To, jestli se do Helsinek přestěhuji, ukážou příští týdny a měsíce," snažila se mlžit Gottová, nakonec ale musela s pravdou ven, s Tolkkim požádala o sociální byt a Prahu hodlá brzy opustit!

Jedním z důvodů, proč se rozhodla dcera Slavíka riskovat návrat do Finska byla anonymita, nezvládá totiž popularitu a pozornost médií!