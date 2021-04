Dominika Gottová spoléhala na manžela: Ten krachuje a zvažuje konec kariéry!

Dominika Gottová je na vše sama, i když obnovila vztah se svým manželem Timem Tolkkim. Finský hudebník odjel do Mexika vydělat na dluhy, opakovaně ale v zemi ruší své výukové programy nazvané Master Class a zatím to vypadá, že jeho výlet bude ještě dcera slavného zpěváka doplácet!

Dominika Gottová neprožívá zrovna nejlepší životní období. Po roce a půl v České republice nedávno prchla do Finska, kde dostala společně se svým manželem Timem Tolkkim státní byt.

Po pár dnech svého pobytu se Gottová dobrovolně přihlásila do léčebny, vydržela tam ale pouhých deset dní a pak se nechala propustit. Zdravotní stav Dominiky je přitom alarmující, dlouhodobá závislost na ní zanechala následky.

Nyní je dcera Gotta několikátý den v Praze, přijela se rozloučit se svou matkou Antonií Zacpalovou a přáteli, než se natrvalo vrátí do Helsinek.

Budoucnost Gottové je nejasná, nedaří se jí najít práci

Dominika Gottová přišla na konci minulého roku o práci a od té doby vyžívá nejspíš z prodeje své knihy Poslední roky s Karlem.

Šokující dílo obsahuje údajně pravdivé informace o Karlu Gottovi, které neměli spatřit světlo světa. Gottová například tvrdí, že její otec měl nemanželského syna se svou milenkou Alicí Kovácsovou a v knize probírá i další pikantnosti.

Dcera známého umělce ale musí platit bydlení nejen ve Finsku, doteď ji zatěžoval ještě druhý nájem v pražském bytě. Gottová má vysoké životní náklady, stále ale nemůže najíst zaměstnání. Jedním z důvodů je i fakt, že v Helsinkách jsou restaurace kvůli pandemii zavřené a ona se chce vrátit k práci barmanky. Možná i kvůli finanční krizi souhlasila Dominika s odloučením od Tima Tolkkiho, věřila totiž, že její muž v Americe vydělá balík a přijede ji do Finska zachránit. Jenže, realita je absolutně jiná.

Tolkki věřil, že o jeho lekce bude veliký zájem

Timo Tolkki stále žije ze svého úspěchu z dob minulých, kdy jako člen kapely Stratovarius udělal poměrně úspěšnou kariéru. Časy se ale mění a dnes o stárnoucího Fina příliš fanoušků zájem nejeví.

To dokazuje i to, že Tolkki musel již podruhé zrušit své Master class a následně oznámil, že s tímto projektem nejspíš nadobro končí. "S lítostí vás musím informovat, že ruším Masterclass 22.4. Na tuto akci jsme po celém světě prodali 5 vstupenek a to není ani zdaleka 50, které potřebujeme prodat, aby nám to pokrylo alespoň náklady na pronájem studia, dopravu a vybavení. Uvidíme, co se stane s vydáním alba Union Magnetica, které má být hotové 1. 11. 2021. Pokud bude následovat tento trend, který vidím, pak bych to mohl jednoduše nazvat ukončením kariéry a půjdu udělat něco jiného," pohrozil Tolkki svým fanouškům ukončením své hudební činnosti.

"Vím, že nemáte peníze, ale ani já. Jsem člověk, který musí platit nájem, účty a jídlo atd. Už před pandemií se stalo neuvěřitelně obtížné uživit se z hudby. Přemýšlel jsem o vytvoření obsahu na svém kanálu YouTube, ale opravdu to ve sobě tolik nemám, abych se stal blogerem, který musí neustále vytvářet nový obsah. To prostě nejsem já. Jsem překvapivě normální a jemná duše, která si prostě užívá život velmi jednoduchým způsobem. Moji přátelé by vám to o mně řekli hned. Stále dostávám nějaké peníze ze svých původních katalánských licenčních poplatků Stratovarius," uvažoval manžel Gottové nahlas na svém Facebooku. Z jeho slov je jasné, že získat peníze hudbou není tak jednoduché, jak původně plánoval. Gottová by tak nejspíš měla přestat spoléhat na spásu v podobě Tolkkiho, jelikož zatím potřebuje pomoct muzikant spíše sám sobě.





Tolkki kdysi zažil se svou kapelou úspěch.

Zdroj: Youtube