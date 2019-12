Odporné chování manžela Dominiky Gottové: Vyjádřil se i Tomáš Třeštík!

Tomáš Třeštík již několik let baví fanoušky svými statusy na Facebooku. Známý fotograf se nebojí opřít o žádné téma a tentokrát vtipně popsal, jaké pocity v něm probouzí právě manžel Gottové.

"Timo Tolkki? Takovej ten oteklej divnotyp co vypadá, že zrovna vylezl ze Severky ji podvedl s nějakou mladou žábou? Wow. To bych do něj teda úplně neřekl. Co on je vůbec zač? Hm, Finskej muzikant. Muzikant? Turné po Jižní Americe, na kterým ale nebyl a někde potají lil? No ty vole, to vypadá na slušnej rokenroll!" pobaveně se navezl do nevěrného hudebníka.

Třeštík, jehož manželka Radka Třeštíková nedávno vypadala ze Stardance, se jen tak s ničím nepáře a svým humorem u svých sledujících opět zabodoval. Kdo se však nesměje, je Dominika Gottová, která opět uvažuje o návratu do Čech!