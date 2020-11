Dominika Gottová se řítí do průšvihu, její manžel mezitím teskní po milenkách!

Timo Tolkki už v minulosti svou manželku Dominiku Gottovou zklamal, i přes od ní dostal ale další šanci. Už z rozhovorů s Tolkkim ale bylo jasné, že situaci s návratem bere trochu jinak, než jeho žena!

Zatímco Dominika hlásá do éteru, jak Tolkkiho miluje, on reportérům Expresu hovořil o rande s jakousi Isabelle! "Teď jsem v Mexiku na hotelu. S Isabelle se asi uvidíme večer, měli jsme se už vidět včera. Do České republiky se chystám nejdřív v dubnu, do té doby chci nahrávat album. Narozeniny budu slavit taky v Mexiku. S Dominikou jsem denně v kontaktu," mlžil finský hudebník.

Před svým odletem za Gottovou do Finska měl ale Tolkki několika měsíční románek s Mexičankou Ingrid Bell, a podle všeho to vypadá, že je do ní stále zamilovaný až po uši, a hodlá bojovat o její přízeň!