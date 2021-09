Dominika Gottová v slzách: Manžel Timo si v Mexiku užívá s mladšími ženami

Zdroj: Profimedia

Dominice Gottové se její finský sen hroutí jako domeček z karet. Dcera slavného zpěváka žije v Helsinkách ze sociálních dávek, nemůže sehnat práci a její manžel Timo Tolkki si mezitím v Mexiku užívá přízeň mladých fanynek.

Dominika Gottová na začátku roku odjela do Finska, kde chtěla obnovit svůj vztah s manželem Timem Tolkim a začít nový život v anonymitě.

Karel Gott si velice přál, aby se jeho nejstarší dcera vrátila do Čech z Helsinek, kde prožila téměř dvacet let. Gottová otci přání sice splnila, on se toho ovšem nedožil a v rodné zemi navíc dlouho nevydržela.

Dominice se ani za hranicemi zatím příliš nedaří. Ve Finsku žije ve státním bytě, pobírá sociální dávky a její manžel si užívá tisíce kilometrů daleko s o generace mladšími kráskami.

Gottová se zhroutila, odjezd manžela ji zdrtil

Poté, co se Timo Tolkki už poněkolikáté sbalil a odletěl do Mexika na turné, se Dominika Gottová nervově zhroutila.

"Sesypala se. Je na Timovi závislá. Psychicky i finančně. Nedivte se," prozradila webu Aha! jedna z nejbližších kamarádek Gottové.

Finský hudebník se za svou ženou vrátí nejdříve v prosinci a podle fotografií, které sdílí na svém Facebooku, se mu po ní rozhodně nestýská

Tolkki v Mexiku řádí, mladé fanynky mu leží u nohou

Timo Tolkki v minulosti Dominiku Gottovou opakovaně podvedl a s jednou ze svých milenek měl dokonce sex v přítomnosti své ženy ve vedlejší místnosti.

Dcera Gotta všechny přešlapy Timovi odpustila, on se ale ze svých chyb evidentně nepoučil. Tolkki se na svých sociálních sítích chlubí hned několika snímky, kde mu společnost dělají výrazně mladší dívky.

Na jedné z fotografií se dokonce nechává hudebník pusinkovat od dvou fanynek současně, což by jistě Dominiku příliš nepotěšilo. Z názoru své manželky si ale dle svého chování Timo nejspíš nedělá těžkou hlavu. Obavy o svou dceru projevila i matka Dominiky Gottové, Antonie Zacpalová. "Dominika se vracela do Finska s nějakou vizí a celé je to jinak. To víte, že mám o ni strach," prozradila výše zmíněnému webu. "Důležité je, aby si našla práci a měla svoje peníze. Nemůže spoléhat jen na Tima," dodala Zacpalová.