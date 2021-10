Nedávám to psychicky, ani fyzicky! Dominika Gottová opět utíká od manžela

Zdroj: Profimedia

Manželství Dominiky Gottové a hudebníka Tima Tolkkiho se opět rozpadá. Dcera Karla Gotta věřila, že její návrat do Helsinek bude mít kladný dopad i na její vztah, opak je ale pravdou. Gottová zůstala ve Finsku sama, bez financí a nezbývá jí nic jiného, než se přestěhovat do Čech.

Vztah Dominiky Gottové je znovu v troskách. Prvorozená dcera slavného zpěváka dala svému manželovi po opakovaných nevěrách další šanci, hudebník se ale jako vždy předvedl v tom nejhorším světle.

Timo Tolkki se v Helsinkách zdržel pouze pár týdnů a následně se rozhodl odletět do Mexika s tím, že bude Gottové posílat potřebné finance na život a nájem ve státním bytě, což se nestalo.

Dominika zůstala v cizí zemi bez peněz a ačkoliv dlouho věřila, že se jí podaří manželství zachránit, po necelém roce sundala růžové brýle.

Gottové už přetekl pohár trpělivosti

Dominika Gottová od začátku těžce nesla rozhodnutí Tima Tolkkiho odjet do Mexika na několik měsíců. Přesto ale věřila, že její muž vydělá nějakou tu korunu a poté budou moci společně žít ve Finsku, jak původně plánovali. Už tehdy si ale pro jistotu začala Dominika dělat zadní vrátka a pomýšlela na návrat do rodné země. Za posledních šest let se takto vracela třikrát.

V polovině října měla Gottová přiletět do Prahy kvůli pracovním pohovorům. Nakonec výlet odložila a doufala, že se bývalý kytarista slavné metalové kapely Stratovarius vzpamatuje a jejich vztah se podaří zachránit.

Místo toho ale dostal Timo další pracovní nabídky, což byla pro Dominiku Gottovou poslední kapka.

Sama tady tu dlouhou zimu nedám

"Telefonoval mi, že získal další kšefty i v období Vánoc a Nového roku, a to nejen v Mexiku, ale také v Los Angeles. Přeji mu to, ale já to prostě sama nedávám. Finančně a také psychicky," sdělila v slzách Dominika Gottová webu ahaonline.cz.

"Potřebuju ho mít vedle sebe, jinak ten můj návrat sem neměl smysl. Musím odsud pryč, protože jsem se do Helsinek vracela jen kvůli němu. Sama tady tu dlouhou zimu nedám," dodala s tím, že vůbec netuší, kdy se nakonec Tolkki z pracovního pobytu za oceánem vrátí.

Nyní čeká Dominiku zásadní úkol, najít si v Čechách solidní zaměstnání. "Musím si ale nejprve v Praze domluvit či najít práci, jinak se tam budu plácat v tom samém co tady. Ale zase tam mám alespoň kamarády," uzavřela.