Dominika Gottová opět porušila slib: Další útok na macechu Ivanu Gottovou

Dominika Gottová před časem oznámila, že se již nebude vyjadřovat do médií, svůj slib ale dlouho nedodržela. Nejstarší dcera Karla Gotta tentokrát obvinila svou macechu Ivanu Gottovou z toho, že jí zakazovala navázat bližší vztah s nevlastními sestrami Charlotte a Nelly. Holčičky údajně Dominice musely na příkaz jejich matky vykat.

Dominika Gottová po smrti svého otce Karla Gotta zpřetrhala vztahy prakticky s celou rodinou. Kvůli vyhrocené situaci ohledně dědictví se s prvorozenou dcerou známého zpěváka odmítá stýkat nejen vdova Ivana Gottová, ale i její dcery Charlotte s Nelly a Dominiky mladší sestra Lucie se od ní také distancovala.

Dominika nedávno veřejně oznámila, že už nehodlá prát špinavé prádlo na veřejnosti a chce si v Helsinkách užívat klid bez pozornosti médií.

"Bydlím ve Finsku, ale anonymitu bych ráda získala zpátky i v Praze. Stejně jako moje sestra Lucie. Stejně jako ona chci mít od všech pokoj. Chci žít jako ona. Nechci, aby mě lidé oslovovali na ulici, i když jsou to mnohdy příjemná setkání, ale ne vždy na ně mám náladu. Doufám, že to budou lidé respektovat. Nikdo nežije můj život, nikdo neví, co cítím, co jsem prožila a jaká jsem. Vím, že jsem tomu mnohdy šla naproti, a i proto jsem se rozhodla, že se již nebudu prezentovat v médiích. Tatínek by si to tak určitě přál. Přeji si, aby se na mě postupně zapomnělo," svěřila se nedávno Dominika Gottová webu Extra. Svá slova ale příliš dlouho nedodržela a opět se navezla do Ivany Gottové.

Pokusím se obnovit vztah se sestrami

"Po dlouhém zvažování jsem se rozhodla, že se pokusím obnovit vztah s mými mladšími sestrami Charlottkou a Nellinkou. Už nejsou malinké a zcela jistě mají vlastní rozum. Chtěla bych jim říci, jak moc pro mě náš tatínek znamenal. Chtěla bych jim říci o tom, že mají bratra, se kterým by se mohly setkávat a udržovat kontakt. A chtěla bych se jim omluvit za to, že jsem vždy nebyla dokonalou sestrou," prohlásila Dominika Gottová ve svém nejnovějším vyjádření pro tisk.

Dcera Gotta tvrdí, že jí v navázání kontaktu s mladšími sestrami bránila její macecha Ivana Gottová.

"Když ještě tatínek žil a byla jsem u něj doma na návštěvě, Ivana trvala na tom, aby mi holky vykaly. Pořád je okřikovala, aby mi netykaly. Já jsem to tak nechtěla, ale ona si stála za svým. Bylo jasné, že nechce, abychom spolu navázaly bližší vztah," postěžovala si Dominika v rozhovoru pro magazín Sedmička. Gottová evidentně zapomněla na své nedávné prohlášení, kdy slibovala, že už nebude vytvářet skandály. Od vdovy po otci se ale odpovědi jistě nedočká, jelikož Ivana dlouhodobě odmítá aktivity Dominiky jakkoliv komentovat.

