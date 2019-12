Kdo je Timo Tolkki: 5 věcí, co byste měli vědět o manželovi Dominiky Gottové

V začátcích svého angažmá u kapely Stratovarius se krom hraní na kytaru Tomi věnoval zpěvu, v některých chvílích bral dokonce do ruky basovku. Zpěvu se po třetím albu vzdal, prý aby se mohl soustředit výhradně na hraní na kytaru. A v tom byl opravdu za hvězdu!

Netrvalo to ani deset let a Tomi se dočkal vytouženého sólového alba, na kterém pracoval ve volném čase. V dalším albu se pak vyrovnával s některým osobními problémy, jako byl vztah s bohem či smrt otce. Emocemi nabité skladby jako by byly předvojem problémů, které přicházely. I přes hudební pochvaly ze strany metalových nadšenců totiž samostatné projekty nevynášely tolik, kolik by si Tomi představoval.

Vnitřní boje se postupem času pro Tomi staly synonymem denodenního života, vedly ke problémům v kapele Stratovarius, kde gradovaly neshody a spory. V roce 2004 přišla další rána: lékaři Tolkkimu diagnostikovali bipolární poruchu. A to byl začátek Tomiho konce.