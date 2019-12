Timo Tolkki: Zákeřné chování vůči Dominice Gottové! Proč své ženě ubližuje?

Dominika Gottová teprve před pár dny oznámila, že je její manžel Tolkki nevěrný! Jenže, milostný vztah muzikanta a mladé milenky už trval možná i několik měsíců, Dominika o ničem neměla ani tušení!

Timo se nenamáhal s šetrným ukončením vztahu se svou manželkou, a přivedl čtyřiadvacetiletou Mexičanku do společného bytu a před zrakem Dominiky měl s milenkou sex!

Gottová je chováním Tolkkiho naprosto zděšená, a dostala se opět psychicky na dno, on však nemá žádné slitování! Své sociální sítě plní zamilovanými fotkami se svým novým objevem, aniž by bral jakékoliv ohledy na city Dominiky, se kterou strávil téměř dvacet let!!!