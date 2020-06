Gottové zemřel náhradní tatínek: Pletl jí copánky a později přiznal, že je gay

„Vašek rád vařil, přímo vyvařoval. A když se občas přišel Karel podívat za Dominikou, olizoval se až za ušima,“ svěřil se Aha zdroj, který byl blízký jak Karlovi, tak Václavovi. Dominika k němu měla vřelý vztah, jelikož on se o ni opravdu staral.

„Pamatuji si, že když v Německu vyšlo najevo, že Gott má dceru, Vašek asistoval při focení. To se Karel rozhodl, že se s malou Dominikou nechá vyfotit pro titulní stránku Bildu. No a Vašek jí pro to focení pletl na hlavě copánky,“ pokračoval zdroj.