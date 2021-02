Dominika Gottová: Kvůli vakcíně pro matku citově vydírá Babiše!

Dominika Gottová to nikdy neměla v životě jednoduché. Ačkoliv je dcerou nejslavnějšího zpěváka u nás, musela se odjakživa protloukat na vlastní pěst.

Karel Gott v době kdy přišla jeho milenka Antonie Zacpalová děti nechtěl. Možná i proto baletka své těhotenství tajila a o existenci dcery řekla zpěvákovi až když bylo Dominice půl roku.

"Dominika plánovaná nebyla, ale stalo se to v době, kdy mi táhlo na osmatřicet let. Zavolala jsem mu, že se mi narodila dcera a on je jejím otcem, reagoval velmi nepříjemně a praštil mi s telefonem. Nebyl v žádném případě připraven být otcem. Bylo to něco, co mu bylo vnuceno, musel se s tou realitou smířit, ale úplně to necítil. Ani moc nevěděl, jak se zachovat, jak ji vzít," prozradila kdysi Antonie Zacpalová deníku Rytmus Života.

Kvůli nezájmu Gotta o dceru se musela postarat o Dominiku Gottovou pouze maminka, k otci si našla vztah až o mnoho let později. O to více se nyní obává, že by mohla o matku přijít. Ze strachu se dokonce rozhodla napsat dopis Babišovi.