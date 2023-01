Dominika Gottová prožila klidné Vánoce: Práci ostrahy po měsících příprav vzdala

Dominika Gottová

Dominika Gottová se před dvěma lety vrátila do Finska, kde žije klidný život po boku svého manžela Tima Tolkkiho. Jak prožila nejstarší dcera vánoční svátky a jak to vypadá s jejím nástupem do práce?

Dominika Gottová si užívá klidný život ve Finsku, kde dle svých slov prožívá šťastné období po boku svého manžela Tima Tolkkiho. "Vánoce jsme prožili velmi příjemně, byli jsme s Timem u jeho maminky a jejího manžela, který je výborný kuchař. Byl tam také Timův bratr Tero a jeho dcera Nina. Tero tam byl se svojí přítelkyní Laurou z Portorika, se kterou mají krásný vztah na dálku – on jezdí tam, ona sem. A protože si říkali, že už tohle nebudou donekonečna praktikovat, tak se rozhodli vzít. On ji krásně pod tím vánočním stromkem před námi požádal o ruku a dal jí snubní prsten s diamantem. Ukápla mi slzička… Laura bude jeho třetí ženou, což mají s Timem společné, protože já jsem také jeho třetí manželka," svěřila se Gottová Blesku. "Jedlo se tradiční finské vánoční jídlo, což je pomalu pečená šunka od kosti v troubě, která se po dopečení ještě obalí hořčicí a strouhankou a dá se ještě na 20 minut znovu do trouby, aby to udělalo křupavou kůrčičku. K tomu se jí nasládlá bramborová kaše. Jako předkrm byl čerstvý losos a sledi v různých marinovaných omáčkách a tři vánoční dorty. Takže jsme odjížděli nacpaní," dodala se smíchem. Nová práce Během svátků Dominika Gottová s láskou vzpomínala na svého otce. "Samozřejmě! A dokonce jsme o něm mluvili s Timem, jaké to s ním byly nádherné Vánoce. Táta měl vždy celé dny pochůzky po návštěvách, pak jel k sestře Lucce a nakonec k nám až okolo deváté večer. Celý den jsem počítala hodiny, kdy už bude devět," zavzpomínala v rozhovoru pro výše zmíněný web. Dcera Slavíka se také rozpovídala o práci ostrahy, na kterou se dlouhé měsíce připravovala. "Možná se mi naskytne docela jiná nová práce. Timo bude zakládat na konci března, po turné v Jižní Americe, vlastní firmu. Půjde o jeho management, který bude řešit věci ohledně jeho koncertování a desek – a také produkci a mixáže. Takže Timo říkal, že je možné, že bych mohla pracovat pro něj, což by bylo úplně nejlepší. Pracovat v klidu doma pro vlastní rodinu, to je práce snů," těší se Dominika, která v poslední době měla veliké obavy o svou maminku Antonii Zacpalovou, která bojovala s těžkou chřipkou. Nakonec ale všechno dobře dopadlo. Bývala nemocná měsíc "Vykřesala se z toho relativně rychle na její poměry. Také bývala nemocná měsíc, ale už je jí dobře," prozradila Dominika Gottová, jak se daří její mamince a dodala, že jakmile to bude možné, chystá se za ní do Čech. "Už se na ni moc těším. Ale v rodné zemi bych se ráda objevila, až bude příznivější počasí, až nebude zima, abych nebyla zavřená pouze v restauraci a na hotelu. Abych se mohla projít po krásné Praze a sedla si někde na zahrádce," uzavřela.