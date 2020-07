Vědma o Dominice: Tolkki ji zfanatizoval, až se od něj odpoutá, přijde láska

Dominika Gottová nezažívá zrovna nejšťastnější období. V minulosti přiznala problémy s alkoholem a její opuchlá tvář značí, že by je ještě pořád mohla mít. Vztah s manželem Timo Tolkkim také nemá vyřešený. Do života jí přitom má podle vědmy Graciely vstoupit nový muž. To by se ale nejdříve musela oprostit od toho starého.