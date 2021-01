Gott zakázal Dominice milované studium, nutil ji se starat o rodinu

V současné době se Dominika soustředí na svou novou knihu a na jinou práci zatím nemá čas. „V lahůdkách už nedělám. Uvidíme, teď je prioritní kniha. Jede se dál,“ říká Dominika, která má do budoucna spoustu plánů.

„Dělala jsem léta v pohostinství a oboru kosmetiky, což je fajn práce. Už jsem ale tak veřejně známou osobou, že možná, že by byla vhodná nějaká rekvalifikace,“ myslí si a prozrazuje, co by v budoucnu mohla dělat.