Vztah Rezkové nakonec nevydržel, příčinou je prý Dominika Gottová!

"Domča má už svůj život a my jsme si doma vše vyříkali, začali jsme odstraňovat chyby a je nám zase krásně," tvrdila Rezková ještě před pár dny!

Situace ale rychle nabrala na obrátkách a dnes už spolu s Mirkem prý pár netvoří! "Po delší krizi jsme se rozhodli, že půjdeme od sebe. Snažili jsme se to ustát, ale nepodařilo se to. Nechceme jeden druhého trápit," přiznala zpěvačka smutně pro Aha.

Dle stejného deníku se na na krizi partnerů nejvíce podepsal právě pobyt Dominiky Gottové, okolo které se v domě vše točilo. Snoubenec Rezkové ji všude vozil, dělal jí ochránce a neřešil problémy, které měl doma s partnerkou. Jakmile se uklidní situace s pandemií, hodlá Mirek opustit společnou vilu!

"Mám práci v Německu, ale firma kvůli koronaviru stojí. Jakmile se otevře, sbalím věci a odjedu. Je mi to velice líto, ale oba se potřebujeme nadechnout. Mám Šárku velmi rád a přeju jí jen to nejlepší," potvrdil Miroslav rozchod. Zda k sobě bývalí snoubenci ještě najdou cestu, nebo se jejich cesty definitivně rozdělí, ukáže až čas. Zatím to ale moc pozitivně nevypadá…