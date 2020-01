Timo Tolkki: Odkryl těžké dětství své ženy Dominiky Gottové a proč nechce děti!

"Dominika děti nikdy nechtěla, protože sama nikdy nebyla pochopena jako dítě. Dělalo jí to problémy už ve škole, že je dcerou Karla Gotta, děti se jí posmívali." Tolkki se domnívá, že jeho ženě sházela hlavně pozornost otce, když byla malá!

Ačkoliv všichni věděli, že je Dominika dcerou Karla Gotta, ona sama si velmi přála, aby se k ní otec více hlásil. Timo popsal, že těžce snášela i přítomnost macechy Ivany Gottové a rozhodnutí Karla stát se v sedmdesáti znovu otcem.

Na rozdíl od Dominiky měly její sestry Charlotte a Nelly od narození veškerou pozornost otce, společné Vánoce a vše, co ke kompletní rodině patří. O tom mohla nejstarší z dcer Gotta v dětství pouze snít. "Ona nikdy neměla pozornost od tatínka. Chybělo jí to a proto sama neuměla dávat mateřskou lásku. Pamatuji si rodinné oslavy, kde bylo patnáct dětí a ona to pouze trpěla, i když děti nesnáší. Obdivovala jsem ji za to." Tolkki navíc tvrdí, že Gottová byla ze vztahu s otcem často depresivní!