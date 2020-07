Divoký vztah Dominiky a Gottova kamaráda: Vypili jsme mu všechny zásoby a …

Velký věkový rozdíl je už dnes standardem, takže nikoho nepřekvapí, když se dá dohromady mladší žena a starší muž. U Dominiky Gottové to bylo trošku jinak. V mládí totiž začala chodit s kamarádem svého otce Karla Gotta.

Jmenoval se Jan Žižka a byl to jeho bubeník. Ženatý bubeník. O mnoho let mladší a velmi temperamentní dívce nedokázal odolat. Dominika se nechala slyšet, že ji Žižka brával i do školy, ale ten její tvrzení popírá.

Dominika Gottová má slabost pro starší muže

Zdroj: Profimedia

„Dominika někde zveřejnila, že jsem ji vozil do školy. To tedy pravda není, to by vypadalo, že jsme spolu spali u nás doma. To bych fakt neudělal,“ řekl Žižka pro deník Aha. Vzhledem k tomu, že hrál Žižka v Gottově bandu, doprovázel ho na turné.

Jeho pro změnu doprovázela Dominika. Často s ní trávil čas po koncertech. „Jednou mi Karel ráno řekl, že jsme byli s Dominikou moc hluční a že nemohl spát. Nebylo mi to úplně příjemné,“ popsal svoje pocity Žižka.