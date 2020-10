Koronavirus se jí vyhnul, ale… Dominiku Gottovou trápí zdravotní problémy

Jistě by dala cokoli za to, aby se cítila fit a mohla se vrátit do práce, byť jí tam jsou některé věci nepříjemné.

„Myslím, že po tom, co je skoro rok tady, sama zvažuje, zda udělala dobře, že se vracela do Česka, protože je pod drobnohledem lidí. Ona sama říkala, že do těch lahůdek se na ni všichni chodí dívat jako do ZOO,“ prozradil na ni Luboš Procházka, spoluautor knihy Poslední roky s Karlem.

Dříve žila Dominika ve Finsku, ale po rozpadu jejího manželství s maniodepresivním Timem Tolkkim se rozhodla vrátit sem. Chtělo to odvahu, jelikož tu moc přátel neměla a asi stále nemá. Vztahy s rodinou jsou na bodu mrazu. Dominika navíc není ve své kůži.