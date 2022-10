Tatínek by si to určitě přál: Dominika Gottová se rozhodla pro radikální změnu

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová měla ještě před nedávnem ambice prosadit se v hudební branži s písní Pro tebe, nyní ale otočila a její jediné přání je, aby na ni lidé zapomněli. Nejstarší dcera Karla Gotta už prý odmítá poskytovat rozhovory a ráda by získala anonymitu jako její mladší sestra Lucie.

Krátce po smrti svého slavného otce Karla Gotta se pokusila Dominika Gottová usadit v Čechách, po roce se ale vrátila ke svému manželovi Timovi Tolkkimu do Finska.

Důvodem stěhování byly především zkoumavé pohledy zvědavců, které Dominiku doprovázely kamkoliv se hnula.

Gottova dcera sice tvrdí, že po mediální pozornosti nikdy netoužila, přesto se ale často dostávala na titulky bulváru kvůli svému chování a četným rozhovorům, které sama poskytovala. Nyní se ale chce Dominika stáhnout do ústraní.

Chci, aby se na mě zapomnělo

"Bydlím ve Finsku, ale anonymitu bych ráda získala zpátky i v Praze. Stejně jako moje sestra Lucie. Stejně jako ona chci mít od všech pokoj. Chci žít jako ona. Nechci, aby mě lidé oslovovali na ulici, i když jsou to mnohdy příjemná setkání, ale ne vždy na ně mám náladu. Doufám, že to budou lidé respektovat. Nikdo nežije můj život, nikdo neví, co cítím, co jsem prožila a jaká jsem. Vím, že jsem tomu mnohdy šla naproti, a i proto jsem se rozhodla, že se již nebudu prezentovat v médiích. Tatínek by si to tak určitě přál," svěřila se Dominika Gottová webu Extra.

"Přeji si, aby se na mě postupně zapomnělo," dodala dcera známého zpěváka. Gottová je v Helsinkách velice spokojená nejen proto, že od státu dostává štědré příspěvky a nemusí pracovat. Navíc žije v levném sociálním bytě, ten ale aktuálně prochází rekonstrukcí.

"Bydlíme momentálně jinde, protože náš dům prochází rekonstrukcí. Doufám, že se budeme brzy stěhovat. Nejdřív by to mělo být ale 7. října. Možná se to ale protáhne," uzavřela.

Ještě na začátku roku se pokoušela Dominika Gottová prorazit v hudební branži