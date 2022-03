Dominika Gottová byla před pár lety hříšně svůdná, alkohol ji změnil k nepoznání

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová v mládí byla pořádná dračice a předtím, než potkala svého manžela Tima Tolkkiho, prošlo její ložnicí několik rockových hvězd. Konzumace alkoholu a antidepresiv se ale na vzhledu nejstarší dcery Karla Gotta velice podepsala.

Dominika Gottová už přes dvacet let žije po boku svého manžela, hudebníka Tima Tolkiho. Než se Dominika vdala, neměla rozhodně o nápadníky nouzi.

Gottová byla v mládí velice atraktivní, ráda se vyzývavě oblékala a vzbuzovala tím pozornost okolí.

Ačkoliv byl o Gottovou veliký zájem, Karel Gott prý Dominice často nápadníky neschvaloval, jelikož nebyli podle jeho představ.

Moc jsem neposlouchala

"To je pravda, do chlapů mi mluvil hodně a většinou je neschvaloval," přiznala se smíchem Dominika Gottová Blesku.

I když se snažil Karel Gott svou dceru ochránit, jeho rady si prý nikdy nebrala příliš k srdci a jednala tak, jak uznala za vhodné.

"Já však měla vždycky svou hlavu a moc jsem neposlouchala, vždycky a ve všem jsem si dělala to, co jsem sama chtěla. Zpětně ale lituju, že jsem v některých věcech tátovi víc nenaslouchala. Co se mužských týká, měl často pravdu. Uměl je odhadnout líp než já a moje růžové brýle," vysvětlila Dominika.

Alkohol ji změnil

Na Dominice Gottové se v posledních letech podepsala pravidelná konzumace alkoholu a léků.

Štíhlou postavu nahradily krypré tvary a oteklý obličej. Sexy kožené oblečky vyměnila dcera Gotta za neforemné volné modely, ve kterých působí jako vesnická teta.

Nedávno se pokusila Dominika svůj vzhled vylepšit změnou barvy vlasů z blond na hnědou, příliš si tím ale také nepomohla. Čas je zkrátka neúprosný a věk a životní styl změnil Gottovou k nepoznání. Ostatně přesvědčte se sami v naší galerii.