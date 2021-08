Dominik Hašek září štěstím: Jeho přítelkyně Lenka je těhotná!

Zdroj: Profimedia

Dominik Hašek má z prvního dvě manželství dvě dospělé děti. Po letech si ale otcovskou roli opráší od samého základu. Jeho přítelkyně Lenka je totiž těhotná. Třetí potomek legendárního brankáře se narodí už na podzim!

Dominik Hašek byl šťastně ženatý dlouhých třiadvacet let. S manželkou Alenou a jejich dvěma dětmi, Michalem a Dominikou, působili jako spokojená rodina až do roku 2012.

Tehdy brankář oznámil, že se schyluje k rozvodu. "Ano, je to pravda, s manželkou Alenou se po vzájemné dohodě rozvádíme. Samozřejmě je to smutné, když jsme po vztahu, který byl mezi námi téměř 30 let, nenašli způsob, jak v něm dál pokračovat. Bylo to však naše společné rozhodnutí, věřím, že pro dobro nás obou," řekl Hašek Idnesu.

Těsně před padesátkou tak začínal Dominik Hašek zcela nový život. Jeho partnerkou po rozvodu se stala Libuše Šmuclerová, která se kvůli němu dokonce opustila svého manžela Romana Šmuclera. Ani jejich vztah ale nedopadl happyendem.

Šmucler obvinil Haška: Chodil mi za ženou do baráku

Začátek románku Dominika Haška s Libuší Šmuclerovou nebyl zrovna zalitý sluncem, jelikož Šmuclerová byla vdaná. Roman Šmucler tehdy Haška otevřeně obvinil z rozpadu jeho manželství.

"Jsem rád, že už nemusím tajit, že ten, kdo mi chodil za ženou a do baráku, je Dominik Hašek. Jsem životní optimista, tohle je šance najít si ženu, která mě bude mít ráda a bude si mě vážit. Jak píše pan Hašek, láska na první pohled to není. Tak mu přeji, aby mu rozbití dvou rodin vyneslo náhradu za kariéru v NHL," nebral si známý zubař na Facebooku s milencem své ženy servítky.

Nakonec ale vztah Haška a Šmuclerové po třech letech skončil a slavný hokejista zůstal sám. V době pandemie ale potkal konečně tu pravou.

Hašek se na třetího potomka velice těší

Přítelkyni Lenku, která pochází z Moravy, představil Dominik Hašek veřejnosti poprvé loni v únoru na zápase v O2 Areně, poté se objevili na premiéře snímku Smečka.

Bývalý hokejista si svou novou lásku nastěhoval do domečku za Prahou a brzy se jim narodí první společný potomek. Těhotenství Lenky potvrdil Hašek Blesku.

"Samozřejmě se těšíme, jsme moc rádi," raduje se budoucí trojnásobný otec. Dvojici gratulujeme a přejeme mnoho štěstí.