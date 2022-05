Jak docílit krásného dekoltu? Dominika Myslivcová vyrukovala s netradiční radou

Zdroj: Profimedia

Influencerka Dominika Myslivcová si umí užívat života naplno. Svou poslední dovolenou trávila v resortech, kam s oblibou jezdí i princ William a Angelina Jolie. Na její luxusní styl života poukázala nedávno vítězka Hotelu Paradise Nela Slováková, ta Dominiku nařkla z toho, že na drahé dovolené jezdí dělat eskort poté, co ji po návratu z Dubaje viděl na letišti někdo po boku staršího muže.

Dovolená snů

Po odchodu z Like housu vyrazila ostravská barbie čerpat síly na dovolenou. První fotkou na svém Instagramu odstartovala smršť fotek v plavkách. Na dovolenou si jich vzala opravdu hodně. Pohádkové Seychely byly pro fotky na sociální sítě jako stvořené, a tak Dominika neváhala a o fotografie se dělila se svými fanoušky. Luxusní pětihvězdičkový hotel, ve kterém Dominika pobývala, vyjde téměř na dvacet devět tisíc korun na noc, uvedl Expres.

Blonďátá kráska na fotografiích z pohádkové destinace vypadá naprosto perfektně. To neuniklo hned několika lidem, kteří fotografie začali zkoumat až moc do detailu. Pár z nich Dominiku nařklo, že jsou upravené pomocí photoshopu. Nejvíce komentářů vyvolala první fotografie z dovolené, kde, jak upozornila jedna z Dominičiných sledujících, se helikoptéře kroutí ližiny, tím chtěla upozornit na to, že si Dominika nejspíše zúžila postavu pomocí zkrášlující aplikace.

Práce i na dovolené

Dominika na své povinnosti influencerky nezapomněla ani na dovolené. Svým sledujícím téměř denně ukazovala nadupaný dekolt v plavkách, a tak jim nezapomněla doporučit, jak krásných prsou docílit také. "Tak jsem se dneska normálně dočetla, že si některé celebrity nechávají pojmenovávat svoje ňadra. Tož, tak já teď nevím… jsem pozadu?!" vtipkovala. Možná si své přednosti v budoucnu opravdu pojmenuje.