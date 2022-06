Myslivcová nestihla letadlo do Milána, mohou za to nejdražší legíny v životě

Zdroj: Profimedia

Dominika Myslivcová se měla dostavit na About You Awards v Miláně, které se zúčastnili čeští i zahraniční influenceři, nakonec ale na akci chyběla. Česká barbie na svém Instagramu vysvětlila, proč jí uletěl spoj z Dubaje.

Předávání cen About You Awards přilákalo do Itálie celou řadu českých influencerů a hvězdiček. Do Milána se sjeli například téměř všichni účastníci všech řad Like Housu, Agáta Hanychová, Nikol Moravcová, Týnuš Třešničková a mnoho dalších.

Dominika Myslivcová měla také v plánu se do Milána přijet blýsknout, osud jí ale místo toho zařídil prodlouženou dovolenou v Dubaji.

Vnadná blondýnka se zdržela na letišti a nechala si uletět letadlo. Nové kalhoty ji nakonec vyšly na pořádný balík, na pobyt u bazénku v šestatřiceti stupních v obležení mužů si ale Dominika rozhodně nestěžuje.

Chytám bronz, užívám

"Některé situace prostě nevymyslíš. Koho by napadlo, že dnes budu sedět zrovna tady. Ne, že bych si stěžovala," ozvala se Dominika Myslivcová svým fanouškům poté, co nestihla spoj do Itálie.

"Právě jsem měla sedět v letadle na cestě do Milána. Kdybych nebyla taková kráva a nenakupovala na letišti nové legíny, tak by to letadlo zřejmě neuletělo. Jedny letenky z Dubaje do Česka v p*deli a další do Milána taky. O zaplaceném hotelu ani nemluvím. Nejdražší legíny v živote, ani nechtějte vědět. Slibuji, že je opravdu budu nosit hrdě. Důležité je se z toho nepos*at a brát věci s humorem. Takže posílám pozdrav z neplánovaně prodloužené dovolenky, chytám bronz, užívám. A asi to tak prostě mělo být. Co už," dodala Myslivcová, která si dovolenou náramně užívá. Nakonec je prý ráda, že zůstala ve Spojených arabských emirátech.

Dominice Myslivcové prodloužená dovolená v Dubaji rozhodně nevadí