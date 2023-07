Proklatě sexy Myslivcová provokuje před porodem: Nahota a lascivní snímky!

Zdroj: Profimedia

Termín porodu se nezadržitelně blíží modelce a influencerce Domice Myslivcové. Osmadvacetiletá nastávající maminka se na svého prvního potomka velmi těší. Během příprav na maminko stihla ještě poslední okamžiky těhotenství zvěčnit.

Modelka je v očekávání s přítelem Zdeňkem. Po boku úspěšného podnikatele zakotvila před více než rokem. Šťastný pár vyhlíží prvního společného syna.

Žhavé snímky

Sexy blondýnka si před porodem neodpustila trochu zaprovokovat. Nechala se zvěčnit jen ve spodním prádle a průhledných punčoškách.„Přesně takto 90 % těhotenství fakt nevypadám, a ani se tak necítím. Ale tyto fotky jsou opravdu top, to se musí uznat,“uvedla na pravou míru. Pod jejím příspěvkem se ihned strhla debata zkušených maminek. „Haha, kdybych si tohle v těhotenství vzala na sebe, vypadala bych jako šunka v síťce,“napsala s vtipem jedna z komentujících. Našli se ovšem i tací, kterým sexy snímky těhotné modelky přišly za hranou. „Nejsou top. Jsou laciné, dehonestující těhotenstvi,“nešetřila influencerku další žena. Z komentářů si Myslivcová hlavu rozhodně neláme. „Vždycky si pojedu svůj styl a budu taková, jakou mě všichni znají. Určitě svůj profil na Instagramu kvůli tomu měnit nebudu a budu postovat svůj život tak, jak ho vidím já. To miminko tam bude jen něco, co mě doplní,“ prozradila o svých plánech do budoucna pro Expres.

Netradiční jméno

Modelka se na novou životní etapu velmi těší. Výbavičku už má nakoupenou, jediné co jí chybí je jméno. „Pokud to bude holčička, dostane jméno, které tady ještě nikdo nemá. Nechci, aby mě někdo předběhl, takže ho předem neprozradím,“ napíná zvědavce influencerka. Na sociální síti navíc použila hashtag#PalomaNeboPedri, řada fanoušků tak z jejích hastagů vydedukovala, že by se holčička mohla jmenovat Paloma a kluk zase Pedri.