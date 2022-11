Dominika Myslivcová stanula před oltářem, v titěrných šatech provokovala hosty

Zdroj: TV Prima

V pořadu TV Prima Den jak sen provdá svou mladší sestru Natálii známá influencerka Dominika Myslivcová. Natálie si vzala Dominičina spolužáka Marka, kterého poznala v baru a se kterým má už tři děti. Svatba byla více než luxusní. Rozlučka se svobodou proběhla na jachtě, na které nechyběl žhavý striptér a známý zpěvák Jan Bendig.

"Dnešní svatební příběh je jako z pohádky. Z pohádky se šťastným koncem. Z pohádky o princezně Natálce, která potkala svého prince Marka. A i když je velice mladá, okamžitě věděla, že je to ten pravý," uvede Monika Absolonová další díl reality show o svatbách.

Krásná Natálka s Markem mají tři děti a ke štěstí už jim chybí jen slib před oltářem. Dvojice má o veselce jasné vize a jejich sny se vyplní do posledního puntíku.

Hrdličky se seznámily na Stodolní v Ostravě. "Otevřely se dveře baru. Natálka odcházela, já přicházel. A hned jsem Natálku oslovil, jestli není sestrou Dominiky, se kterou jsem chodil do školy. Dali jsme se do řeči a zaujalo mě, že se vlastně na dálku známe, i když jsme se nikdy nepotkali. A od té doby jsme večery trávili společně, a už se mě nezbavila," popsal ženich. "Mamince jsem volala, že jsem našla toho pravého. Bylo to osudové," doplnila Natálka.

Myslivcová jako svědek

Natálka ani vteřinu nepochybovala o tom, že si za svědkyni vezme svou slavnou sestru Dominiku. "Moc si toho vážím, kdo by to měl také odsvědčit, že. Ráda se postarám o všechno. Pro sestru cokoliv," nechala se slyšel známá influencerka.

"Konečně to přišlo. Svatba je výborná zpráva, a když se vdává mladší sestra, nebudou alespoň ostatní nějakou dobu do sňatku nutit mě," dodala Dominika, která aktuálně randí se starším movitým podnikatelem Zdeňkem.

Na celý průběh svatby i předchozích příprav, včetně rozluček se svobodou, se můžete podívat v další epizodě pořadu Den jak sen 7. 11. od 21:30.

Natálie Myslivcová už má tři děti