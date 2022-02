Dominika Myslivcová odhalila přítele i rozchod: Zavřela pusu Nele Slovákové

Zdroj: Profimedia

Dominika Myslivcová před pár dny řešila nepříjemné obvinění Nely Slovákové, která ji nazvala placenou společnicí a na Instagramu napsala, že na rozdíl od ní nemusí trpět společnost "starého dědka", aby měla na kabelky. To samozřejmě nezůstalo bez odezvy a Myslivcová se rozhodla nejen brněnské podnikatelce vyslat ostrý vzkaz, ale také zavřela pusu zlým jazykům tím, že odtajnila svůj vztah.

"No, raději šetřím a koupím si sama, než trpět jako Dominika Myslivcová v Dubaji. Já i díky podobné fotce vydělávám xxx set tisíc měsíčně, ač se to nemusí zdát. Nemusím dělat eskort nebo být čubka starého, hnusného, ale hlavně, že prachatého prasete, jako 90 procent z těch, které tu vidím," napsala Nela Slováková na Instagramu, která svým vzkazem jasně naznačila, že si Dominika Myslivcová na své luxusní oblečení a dovolené zřejmě vydělává jako společnice.

Netrvalo dlouho a Myslivcová na rýpavou poznámku podnikatelky z Brna reagovala. "Nejprve jsem se vám chtěla vyjádřit face to face, ale chystám se a jdu 'trpět' na večeři. Takže aspoň takhle v rychlosti, ať mi to nemusí posílat dalších 150 lidí. Nevím, co má se mnou Nelča za problém, ale když už někoho řeším, tak si měla nejdřív zamést před vlastním prahem. Podle mě je to hrozně nešťastná osoba, když musí neustále na někoho plivat. Možná si honí ego? Nevím. Každopádně já na ni vím tolik věcí, asi byste se někteří hodně divili, ale jsem natolik charakter, navíc nemám zapotřebí řešit životy lidí, kteří mě absolutně nezajímají," odpověděla blondýnka na sociální síti. Nakonec se rozhodla Dominika odtajnit kus ze svého soukromí, aby konečně zarazila podobné pomluvy.

Čtyři roky s přítelem tajně, nechtěl mediální pozornost

"Jak začít… Potom, co se tak trošku strhla lavina díky mé dovolené v Dubaji, jsem se rozhodla ještě jednou a snad naposledy vyjádřit a konečně vám všem některé věci, které jsem nebrala jako důležité řešit na sociálních sítích, objasnit. Už mě totiž po těch letech nebaví neustále číst přihlouplé narážky a komentáře. Jak jezdím escort, jak spím bůhví s kým za peníze, jak jsem prostě hrozně špatná a k*rva, protože neukážu s kým v tom businessu sakra sedím. Já vám to ale ukazovat nechci. Necelé 4 roky jsem měla vztah, který jsem neměla potřebu sdílet s celým národem, prostě jsem v něm byla šťastná i bez médii, komentářů pro mě cizích lidí," napsala Dominika Myslivcová na Instagramu nečekané přiznání s tím, že vztah jí nakonec nevyšel.

"Navíc jsem svého, teď už expřítele, ano, ten starý 35letý slovenský dědek na fotkách, prostě chtěla ušetřit toho mediálního světa a své soukromí jsem mně/nám střežila o sto šest. A proto, že jsem nikdy neukázala a nepochlubila se s kým jsem a s kým žiju, musím být společnice? Několik měsíců zpět jsme se rozešli, to už tak holt někdy bývá. Ale navždy bude v mém srdci a já mu přeju jen a jen to nejlepší, protože si to zaslouží," vysvětlila influencerka ohledně svého přítele a dodala, že své soukromí si bude bedlivě střežit i v budoucnu.

"No a s kým jsem teď v Dubaji? Nevidím důvod, proč bych se měla někomu zpovídat, obhajovat a točit na stories, s kým tady jsem. Jsem dospělá a snad si můžu sama rozhodovat, s kým svůj čas a svou dovolenou budu trávit. Rozhodně nejsem placená společnice proboha. Čas trávím s tím, s kým ho trávit chci. Tečka. Takže jen ať víte, až budu mít vážný vztah, tak nepočítejte s tím, že budu někoho dávat na instáč. Možná až na svatbě. Takže už se mě na to, prosím, neptejte, stejně vám neodpovím. Děkuji všem za pochopení, doufám, že tohle vyjádření k něčemu bude a příště budu ušetřená trapných storýček jiných influencerek," neodpustila si Dominika rýpnutí do Nely Slovákové, která se pod postem opět ozvala.

Snad jsou vaše hodnoty lepší než Chanel kabelky

"Hezky a výstižně napsané. Určitě budou všichni, včetně mě, souhlasit. Každý to má tak, jak si nastaví. Doba je špatná a bude ještě hůř. Expřítel sympatický, přeji ti, ať si šťastná s kýmkoliv, kdo pro tebe bude správným partnerem a ať jsou vaše hodnoty jiné a lepší než Chanel kabelky. Možná tomu bylo s tvým ex, kde jsi ty hodnoty určitě sama cítila, byť vztah bohužel skončil. Všechno dobré, Dominiko," reagovala Nela Slováková na odhalení čtyřletého vztahu Dominiky Myslivcové.

Vítězka Hotelu Paradise si zkrátka neodpustí jakoukoliv příležitost pro útok na své kolegyně z branže a pro jízlivou poznámku též nejde daleko. Nezapomněla se ale pochlubit tím, že se údajně Myslivcové omluvila ve zprávě. "Já se za své stories omluvila, tobě do soukromé zprávy. Omluvit se umí málokdo. Nicméně, můj názor na holky a ženy to všeobecně nemění," dodala zahořkle.

Není tomu tak dávno, co Nela Slováková vypisovala SMS Evě Feuereislové, ve kterých jí přála rakovinu prsou a odkazovala se na karmu. "Ahoj Evi, ať ti dobře dopadne operace prsíček. Říká se tomu karma. Ta pracuje sama. Já se ani nemusela tak zoufale snažit tě ponižovat jako ty mě. Pevné zdravíčko a všechno dobré," napsala tehdy Nela Evče alias Plastik Queen. Koho urazí brněnská podnikatelka příště?