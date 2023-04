Charouze zapírala, dalšího milence roky tajila, kdo prošel ložnicí Myslivcové?

Zdroj: Profimedia

Dominika Myslivcová zanedlouho porodí svého prvního potomka, kterého čeká s movitým podnikatelem Zdeňkem Chytilem z Brna. Blond kráska byla v minulosti spojována s miliardářem Antonínem Charouzem a před nynějším vztahem několik let tajila fešného partnera.

Dominika Myslivcová je na své soukromí odjakživa velice opatrná a své milenecké vztahy si vždy nechávala pro sebe.

Na začátku kariéry známé české Barbie se spekulovalo jejím románku s miliardářem a bývalým automobilovým závodníkem Antonínem Charouzem.

Ačkoliv se dvojice objevovala bok po boku na společenských akcích, ani jeden napřímo románek nikdy nepotvrdil. "Nepopírám, že Dominiku znám. Fotografie ale nic nedokazují. I kdybychom byli spolu ve vztahu, říkat vám to stejně nebudu," mlžil podnikatel poté, co se bulvárním plátkům podařilo získat jeho společné snímky s Myslivcovou. Oba tehdy tvrdili, že jejich vztah je pouze pracovní a Dominika mluví o Charouzovi hovořila jako o svém manažerovi.

K odhalení ji donutila Slováková

O románku Dominiky Myslivcové a Antonína Charouze se spekulovalo dlouhé měsíce, pak ale přišla influencerka s informací o novém partnerovi. "Jsem zadaná, ale není to pan Charouz, ten je mým manažerem. Můj přítel není Čech. Hodně lidí se snažilo ho identifikovat podle ruky z naší poslední dovolené, ale nikdo na to nepřišel," pochlubila se Blesku. Nakonec ve vztahu Dominika v tichosti pokračovala čtyři roky a fotku svého přítele sdílela s fanoušky až díky provokaci Nely Slovákové, která se do ní navezla, že jezdí do Dubaje za účelem eskortu.

"No, raději šetřím a koupím si sama, než trpět jako Dominika Myslivcová v Dubaji. Já i díky podobné fotce vydělávám xxx set tisíc měsíčně, ač se to nemusí zdát. Nemusím dělat eskort nebo být čubka starého, hnusného, ale hlavně, že prachatého prasete, jako 90 procent z těch, které tu vidím," nebrala si Slováková na svém Instagramu servítky a jasně naznačila, že si Myslivcová na své luxusní oblečení a dovolené zřejmě vydělává jako společnice.

Netrvalo dlouho a Myslivcová na rýpavou poznámku podnikatelky z Brna reagovala."Jak začít… Potom, co se tak trošku strhla lavina díky mé dovolené v Dubaji, jsem se rozhodla ještě jednou a snad naposledy vyjádřit a konečně vám všem některé věci, které jsem nebrala jako důležité řešit na sociálních sítích, objasnit. Už mě totiž po těch letech nebaví neustále číst přihlouplé narážky a komentáře. Jak jezdím escort, jak spím bůhví s kým za peníze, jak jsem prostě hrozně špatná a k*rva, protože neukážu s kým v tom businessu sakra sedím. Já vám to ale ukazovat nechci. Necelé 4 roky jsem měla vztah, který jsem neměla potřebu sdílet s celým národem, prostě jsem v něm byla šťastná i bez médii, komentářů pro mě cizích lidí," napsala Dominika Myslivcová na Instagramu nečekané přiznání s tím, že vztah nedávno skončil.

"Navíc jsem svého, teď už expřítele, ano, ten starý 35letý slovenský dědek na fotkách, prostě chtěla ušetřit toho mediálního světa a své soukromí jsem mně/nám střežila o sto šest. A proto, že jsem nikdy neukázala a nepochlubila se s kým jsem a s kým žiju, musím být společnice? Několik měsíců zpět jsme se rozešli, to už tak holt někdy bývá. Ale navždy bude v mém srdci a já mu přeju jen a jen to nejlepší, protože si to zaslouží," dodala Dominika, která nakonec našla štěstí opět u staršího muže. Otcem jejího dítěte je podnikatel Zdeněk Chytil, kterého veřejnosti představila teprve loni a záhy přišla s informací, že je těhotná.

Slovenského přítele Dominika tajila čtyři roky