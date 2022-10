Myslivcová už přítele netají: Řekla, čím ji okouzlil, a promluvila o dítěti

Zdroj: Profimedia

Influencerka Dominika Myslivcová se na premiéře filmu Indián pochlubila starším přítelem Zdeňkem, se kterým tvoří pár už několik měsíců. Po jeho boku je blondýnka šťastná a září úsměvy na všechny strany. A není divu. Sympatický podnikatel má totiž něco, co právě Myslivcová u mužů hledá – je vtipný a umí ji rozesmát.

Dominika Myslivcová sice se svými bezmála 300 tisíci fanoušky na sociální sítí sdílí spousty střípků ze svého života a nebojí se ukazovat své soukromí, když ale přijde řeč na vztahy, influencerka většinou mlčí jako hrobka. To, ke komu prahne láskou, si vždy nechávala pro sebe. Její současný partner Zdeněk ale podle všeho musí být tím skutečným Panem Božským. Myslivcová ho nyní dokonce vytáhla do společnosti.

Nenechal se odbýt

Influencerka o sobě tvrdí, že je pro muže poměrně nedostupná a trvá jí dlouho, než někomu otevře své srdce. Zdeněk se ale odmítal vzdát. „Já jsem ten nejtvrdší ořech, který může být, chlapi to se mnou mají hrozně těžké. On mě uhnal, abych to řekla správně,” prozradila Dominika Myslivcová v rozhovoru pro Expres.

„Seznámili jsme se už v době covidu díky spolupráci, pak jsme se spřátelili a nějak to dopadlo,” vyprávěla ještě, jak k sobě s partnerem přišli. A vztah si blondýnka nemůže vynachválit. „Hrozně si s ním rozumím jako s člověkem. Zasměji se s ním a to potřebuji. Je pro mě nejdůležitější mít vedle sebe někoho, kdo je úplně v pohodě a dokáže mě rozesmát,” pěla ódy na svého partnera, který úspěšně podniká v zahraničí. Myslivcová má se svou láskou také spoustu společných zájmů. Pojí je například zájem o cestování anebo o dobré jídlo.

Slova o svatbě i miminku

A Dominika Myslivcová je vedle partnera evidentně natolik spokojená, že se v ní začíná probouzet touha po svatbě a mateřství. „Vždycky pro mě byla na prvním místě kariéra a užívání si života a teď přemýšlím nad tím, že bych už chtěla mít časem rodinu,” překvapila v rozhovoru pro eXtra.cz. „Myslela jsem si, že to přijde až kolem třicítky, ale musím říct, že ten zlom u mě přišel teď u té osmadvacítky. Do té doby jsem vůbec nevnímala svůj věk a najednou se cítím vyzrálejší,” dodala ještě.