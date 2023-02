Těhotná Myslivcová popsala seznámení s přítelem: Napadlo ho, že spolu skončíme

Zdroj: Profimedia

Dominika Myslivcová oznámila světu nečekanou zprávu. Influencerka je se svým partnerem Zdeňkem Chytilem v radostném očekávání a rovnou fanouškům nafotila sexy snímky s rostoucím bříškem.

Dominika Myslivcová se ve svých osmadvaceti letech stane poprvé maminkou. Ačkoliv těhotenství česká Barbie neplánovala, na mateřskou roli už se velice těší.

"Projekt BABY! Budu máma. Pořád tomu nevěřím," připsala influencerka ke snímku, kterým oznámila světu, že nosí pod srdcem miminko. "Začínám 14tt a bylo to překvápko pro všechny, o miminku jsme se bavili, ale úplně plánované teď nebylo," prozradila budoucí maminka Blesku.

S rostoucím bříškem rovnou nafotila sérii fotek, na kterých je oblečená pouze do bílého krajkového prádla a v ruce drží flaštičku s mlékem. Přitom ještě nedávno o vztahu s podnikatelem Zdeňkem Chytilem nechtěla mluvit a dlouhé měsíce ho dokonce tajila.

Vztah dlouho tajila

Dominika Myslivcová si své soukromí nechávala dlouho pro sebe. I když na svém Instagramu denně prezentuje svůj život, o jejím partnerovi Zdeňku Chytilovi se veřejnost dozvěděla teprve na konci minulého roku.

Hrdličky se spolu poprvé objevily na slavnostní premiéře filmu Indián. Dvojice ale spolu žila v té době již delší dobu. "Zdeněk mi vlastně psal ohledně spolupráce na Instagram a pozval mě na oběd. Šlo vlastně o pracovní schůzku a nikdy mě nenapadlo, že my dva skončíme spolu. Jeho možná ano, ale mě ne," svěřila se Dominika extra.cz.

Na otázku, jak dlouho tvoří pár, ale blondýnka přesněji odpovídat nechtěla. "Nevíme, odkdy to počítáme, jo, ale my jsme se stýkali kvůli práci a zjistili jsme, že si moc rozumíme, protože Zdeněk je opravdu neskutečně energický a mě to hrozně nabíjelo. Potom se začalo randit a začali jsme spolu žít a teď nějak spolu válčíme, no," mlžila ifluencerka. Nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí i do budoucích let a třeba se časem dočkáme i hvězdné opulentní veselky. Chytil je totiž velice movitý a na svatbě tak určitě nebude šetřit.

Dominika Myslivcová je ve třetím měsíci