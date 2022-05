Vysněný muž Dominiky Myslivcové? Kráska prozradila své priority

Zdroj: Profimedia

Dominiku Myslivcovou má mnoho lidí zafixovanou jako zlatokopku v růžových outfitech. Naposledy se řešila její cesta do Dubaje, kdy tam měla údajně jet jako doprovod mnohem staršího muže. Myslivcová se dušovala, že to tak rozhodně není a ukazovala fotky svého pohledného expřítele na sociálních sítích. Jenže pak ji někdo při cestě z dovolené vyfotil i s doprovodem na letišti. A nestačili jsme se divit.

Dominika Myslivcová se neustále obhajuje, že nikdy nedělala escort, že nespí se starými zámožnými muži za peníze a rozhodně se od nich nenechává vydržovat. Své růžové outfity, drahé dovolené a luxusní auta si prý platí sama. Jenže moc se tomu nechce věřit.

Dominika byla za svůj život spojována už s mnoha movitými muži. O největší rozruch se postaral její vztah s podnikatelem Antonínem Charouzem. Dominika všude vytrvale říkala, že Charouz je pouze jejím manažerem. O vztahu a luxusních dárcích, kterými ji milionář obdarovával, si však cvrlikali i vrabci na střeše.

Dalším bohatým milencem byl jistý obstarožní podnikatel ze Slovenska. Dominika sice tvrdila, že jí jeho konto nezajímá, ale na druhou stranu se nechala slyšet, že úplný chudák by to tedy být zase nemusel. Ani tento vztah však nevydržel a kvůli lockdownu to prý nebylo.

Dominika byla v dlouholetém vztahu, ale nevydržel

„Po čtyřletém vztahu jsem se rozešla, teď jsem sama. Nerozešli jsme se kvůli covidu a karanténě, ale nějak jsme si v některých věcech nerozuměli,“ řekla pro expres.cz.

Myslivcová se netají tím, že luxus miluje, ale jak sama říká, zvládá si na něj vydělat sama. Nikdy však nebyla schopná odpovědět na otázku jak. Vždy řekne, že do toho nikomu nic není.

„Myslím si ale, že na ženu vydělávám docela dost peněz. Jsem v pohodě. Takže jeho konto není důležité. Nepřála bych si ale narazit na zlatokopa, který by mě měl využívat,“ směje se influencerka.

Se starším mužem byla vyfocena na letišti, jak se vrací z Dubaje

To se rozhodně bát nemusí, protože další starší muž, se kterým byla vyfocena na letišti po cestě z Dubaje domů, jako chudák rozhodně nevypadal. Ale ani jako její mladý a pohledný expřítel, jehož fotky ukazovala ještě v průběhu dovolené s příspěvkem, jak ona nemá zapotřebí nechat se vydržovat od staroušů, když měla několik měsíců doma tohle. Bohužel však ani tento partner nebyl dokonalý, Dominika má totiž přehnané nároky.

„Partner by měl být akční, protože já jsem akční člověk a nezvládla bych vedle se chlapa, který by seděl na gauči a nic by nedělal. Vtipný, podnikavý, ctižádostivý, hodný, věrný. Mám milion požadavků. Každý z těch chlapů, které jsem potkala, měl jenom pár těch mých požadavků, já bych dokonalého chlapa poskládala tak z pěti.“