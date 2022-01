Dominika Gottová zpěvačkou! V nové písni se zpovídá ze vztahu s otcem

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová se rozhodla rok před padesátkou zkusit štěstí v showbyznysu. Dcera Karla Gotta nahrála píseň, kterou věnovala svému zesnulému otci a v textu recituje o tom, jak se cítí nemilovaná a jak moc jí slavný tatínek chybí. Na představení singlu Gottová mimo jiné prozradila, že se nakonec rozhodla zůstat v Helsinkách.

Dominika Gottová vypustila do světa skladbu Pro tebe, ve které vyjadřuje všechny své pocity po smrti milovaného otce. "Odešel jsi, jednoho dne se to muselo stát. Vždy jsem stávala za oponou, vždy jsem obdivovala tvoji sílu. Usmál jsi se na mě z pódia, zatímco já se na tebe dívala. A když jsi mě pak vzal do náruče, byla jsem ta nejšťastnější holčička na světě. Měla jsem štěstí, že jsi byl můj táta, se vší tvou noblesou. Každý tě miloval pro radost a lásku, kterou jsi dával nejenom mně," recituje pateticky nejstarší dcera zesnulého Slavíka.

V refrénu pak nastupuje Gabriel Grillotti, jenž má být "Gottem": "Promiň, že jsem nebyl vždy u tebe. Ty nejhezčí momenty mého života jsme měli prožít spolu. I když už tu nejsem, jsem stále s tebou. Moje milovaná holčičko," odpovídá francouzsky Grillotti Gottové.

"Zůstala jsem sama a soudí mě, jsem nemilovaná. Když nevím kudy kam, snažím se být jako ty. Uvnitř jsem stejná jako ty, v mém srdci je láska a vůle žít. Ale je těžké rozhodovat se sama. Oči kolem mě neustále sledují, nechtějí chápat, že to nejsi ty. Jejich přísný pohled mě zraňuje a já nemám tvou sílu. Snažím se vše zvládnout, ale jsem sama," popisuje Dominika v písni své temné myšlenky a doufá, že ji lidé začnou vnímat díky intimní zpovědi lépe, než jak tomu bylo doposud.

Změna image

Na představení hitu Pro tebe, který se konal v centru Prahy, dorazila Dominika Gottová ve zbrusu nové image. Blond hřívu si Dominika přebarvila na tmavě hnědou, protože prý chtěla změnu.

"Byla jsem skoro třicet let blondýna a totálně znuděná, každé ráno stejná tvář, stejné vlasy a co si budeme povídat, to neustále odbarvování není pro vlasy to nejlepší. Ta kvalita byla špatná, tohle je má přírodní barva s přelivem," vysvětlila Expresu.

Gottová ale nepřekvapila pouze změnou vzhledu, ale i novým postojem k manželovi Timovi Tolkkimu. Ačkoliv se ještě před dvěma týdny chtěla stěhovat do Čech, dnes je vše jinak.

Vše je jinak, Timo je medvídek a stěhování se nekoná

Dominika Gottová opět šokovala prudkou změnou plánů. Vyvrátila totiž informaci o svém návratu do rodné země, který nedávno sama avizovala do bulvárních médií. Mimo jiné se pochlubila další novinkou a to, že její manželství je na tom lépe, než před lety.

"Všechno je teď v naprostém pořádku, jsme si ještě bližší, než kdy dřív, překonali jsme krizi. Těch dvacet let se nedalo jen tak vymazat, je to zase starý dobrý Timoušek, můj medvídek," sdělila Gottová s tím, že brzy odlétá za Tolkkim do Finska.

"V Helsinkách se mi žije dobře, mám tam soukromí, nemusím se bát jít na ulici," dodala Dominika, která prý napodruhé složila potřebnou zkoušku a nic už jí nebrání v jejím snu živit se jako člen bezpečnostní služby. Jelikož ale Gottová mění svá rozhodnutí častěji než počasí, necháme se překvapit, kam ji nakonec osud zavede.

Dominika Gottová napsala svému otci skladbu