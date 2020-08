Ničivé soukromí Donalda Trumpa: Tohle je důvod jeho nekonečného vzteku!

Zdroj: winto

Americký prezident Donald Trump vyvolává mnoho kontroverze svou nevyzpytatelnou povahou. Co ale vězí za jeho vzteklými výlevy, kdy útočí na věci, na které žádný jiný americký prezident nikdy neútočil? Dost možná složitý vztah s manželkou Melanií… Přišlo se totiž na to, že jejich „láska" je opravdu víc než podivná. Výlet do soukromí nejmocnějšího muže světa si můžete udělat v naší galerii. A připravte se, že vás to, co se dozvíte, asi hodně zaskočí.