Má Donald Trump jen kašpárka? Pornohvězda Stormy Daniels popsala jeho "chloubu"

Pánská část osazenstva (ale i dámská, proč ne jako) se se Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Clifford, možná seznámila v různých koutech internetu. Bývala úspěšnou pornohvězdou a pak chtěla fušovat do politiky, ale nikdo ji nebral vážně. No a teď je spisovatelkou a vypravěčkou jednoho z nejromantičtějších příběhů posledních let.

Vše to začalo roku 2006, s Donaldem se seznámili na golfové akci. Trump ji pozval do svého hotelového pokoje, kde spolu měli vášnivý sex. Jejich vztah pokračoval několik dalších měsíců, než Stormy vycouvala. Možná nepřekousla to, že je Donald o 70 let starší a vyschlejší než muži, se kterými obvykle spává, nebo fakt, že se mu nedávno narodil syn a jeho manželka o aférách nic neví.