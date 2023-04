Sexuální obtěžování, urážka vojáků i úplatky: Donald Trump je lidem pro smích

Zdroj: Profimedia

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump momentálně čelí obvinění z toho, že před lety použil peníze z prezidentské kampaně k umlčení pornoherečky, s níž měl mít kdysi poměr. Není to ale zdaleka poprvé, co se v souvislosti s jeho jménem skloňuje nějaký velký skandál. Donald Trump toho má na triku podstatně více. Zatímco ale některé z jeho přešlapů byly spíše úsměvné, jiné v lidech vzbuzovaly znechucení.

Miliardář Donald Trump rozhodně ví, jak na sebe upozornit. Bohužel ale ne zrovna v dobrém světle. Jeho život je protkaný celou řadou skandálů, které by bývalý prezident USA nejraději smáznul. A rozhodně nejde o žádné prkotiny.

Nechutná slova o ženách

Během Trumpovy prezidentské kampaně se internetem začalo šířit starší video, na kterém je slyšet, jak se podnikatel vyjadřuje o ženách. Říká v něm, že když je celebritou, může si k ženám dovolit naprosto vše a nikdy se nesetká s odporem. „Když jsi hvězdou, nechají tě dělat si s nimi cokoliv. Absolutně cokoliv. Třeba je chytnout za ku**u. Můžeš dělat, co chceš,” hlásá na videu vysmátý Trump.

Sexuální obtěžování

Jeho přístup se ale tak docela nezakládal na pravdě a rozhodně si nemohl dovolit, co se mu zachtělo. Za dovolování si na ženy byl podle webu Hindustan Times Trump minimálně sedmnáctkrát obviněn ze sexuálního obtěžování nebo napadení. Všechna obvinění ovšem pochopitelně popřel.

Urážka padlých vojáků

Zdá se, jako by si snad Donald Trump ani neviděl do pusy. Mezi další z jeho skandálů totiž patří jeho naprosto šokující prohlášení o padnutých amerických vojácích. V roce 2018 měl naplánovanou návštěvu hřbitova, na kterém jsou pohřbena těla amerických vojáků, jež padli ve válce. Trump ovšem návštěvu zrušil a následně uvedl podle webu The Atlantic, že nechápe, proč by měl vůbec na onen hřbitov chodit, když „je plný spodiny”. Za svá slova sklidil ohromnou vlnu kritiky.

Rasistické výroky

Donald Trump byl i několikrát obviněn z rasismu. Dlouhodobě se špatně vyjadřoval o černoších i lidech z Latinské Ameriky. Americkou senátorku Elizabeth Warrenovou, která má indiánské předky, pak ve svých projevech nazýval „Pocahontas”.

Románek s pornoherečkou

Jedním z největších skandálů Donalda Trumpa, který v posledních dnech rezonuje celým světem, je jeho údajný románek s pornoherečkou Stormy Daniels. Na tom by možná nebylo nic tolik pobuřujícího, kdyby se jí však Trump podle obžaloby nerozhodl během své prezidentské kampaně umlčet penězi z fondu určeného právě na kampaň. Vinu odmítá.