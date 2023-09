Miroslav Donutil zažil nekonečnou hrůzu: Smrti hleděl přímo do očí!

A zatímco on se třásl strachy, potápěči okolo byli na rozdíl od něj na hadího zabijáka náramně zvědaví. „Vrhli se do vody jako blázni, což jsem nechápal, když je ten had tak nebezpečný. Dokonce jsem si říkal, že je to možná jiný druh žlutého hada, protože proč by jinak byli posedlí touhou uvidět nejjedovatějšího hada? Když se vynořili, šťastně řvali: ‚Byl to on, děkujeme, konečně jsme ho viděli'," dodal udiveně herec.