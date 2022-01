Ruml i Kubařová: Vojtěch Drahokoupil nachází zastání u kolegů z branže

Zdroj: Profimedia

Odchod Vojtěcha Drahokoupila z reality show Survivor je velikým tématem posledních dní. Zpěvákovo odstoupení ze soutěže vyvolalo různé reakce a doslova rozdělilo národ na dva tábory. Drahokoupila se nyní zastávají celebrity a vzkazují těm, kteří o psychických nemocích nemají tušení, aby nechali Vojtu na pokoji.

Vojtěch Drahokoupil se na svou účast v show Survivor dle vlastních slov dlouho připravoval, přesto ho ale na ostrově nečekaně přepadly panické ataky.

"Nečekal jsem, že se to stane, ale fyzicky jsem se připravil dokonale, podle mých možností. Psychiku ale bohužel člověk neovlivní. Myslel jsem si, že mám něco za sebou, ale to drsné prostředí, které nás tam čekalo, bylo silnější než já. To je věc, která se bohužel nedá uhrát, buď vám to ta palice zablokuje, nebo ne," vysvětlil zpěvák po svém odchodu ze soutěže na sociální síti.

Ačkoliv Drahokoupil na kameru vysvětlil, že show opouští kvůli psychickým problémům, přesto se stal terčem pro internetové hatery, kteří na něm nenechali nit suchou.

Z blbců si nic nedělejte

V záplavě negativních komentářů a výsměchu se Vojty Drakohoupila začali zastávat jeho kolegové z branže, kterým bylo urážení psychicky nemocného zpěváka velice proti srsti.

"Respekt za vaši upřímnou výpověď! Díky za všechny, kterým jste tím pomohl. Je to odvaha odhalit to takto veřejně. Z blbců, kteří se k tomu jakkoliv dementně vyjadřují, si nic neděláte, že ne? Protože krok A je promluvit veřejně, krok B nést následky, tzn. NIC SI Z TOHO NEDĚLAT! Řekla bych, že jste rozpoutal něco, co je nad rámec soutěže," podpořila Drahokoupila herečka Eva Holubová a nebyla sama.

Do dlouhých konverzací ohledně psychických chorob se pustila ve vlákně také Veronika Khek Kubařová. "Pokud jste se koukala do komentářů, dost lidí tu popírá vážnost nemoci. Omlouvám se, opakuji se. Proč by si nemohl říct, ok, mám paniky, nepose*u se z toho a zkusím to. A přiznat, že se to nepovedlo, že jsem to nedal. Nevím, kdo by veřejně dokázal unést takové, PŘEDEVŠÍM pro sebe, zklamání. Za mě borec a inspirace mladým lidem, kteří tím také trpí, nevzdávat se snu. Zkoušet to, i když to neklapne," snažila se herečka zlým jazykům vysvětlit daný problém.

Drahokoupil sklidil výsměch i lítost, lidé se dělí na dva tábory

Ozval se Ruml i Maximová

"Tohle není úplně sranda, možná přecenil svoje síly… Chtěl zkusit, jestli to dá, chtěl to překonat a před celým národem pak i s vědomím toho, že se mu spousta z vás bude smát, přiznal, že to nedá. Respekt a úcta," přidal se k ostatním celebritám také zpěvák Ondřej Ruml.

Lhostejná nebyla kauza také Elizavetě Maximové. Ta se vyjádřila pod satirickým příspěvkem kolážisty Tomáše Břínka a odsoudila jeho dílo. "No, takhle… Dělat si p*del z panických atak je fakt dno. Nikdo neví, kdy ho to sejme," neodpustila si herečka rýpnutí do TMBK.

Jedno je jisté, Drahokoupil otevřel téma, které je stále pro většinu společnosti jistým tabu. Svým odvážným krokem mladý zpěvák rozšířil informaci o psychických nemocech a ukázal vrstevníkům i starším generacím, že není zač se stydět. Naopak je potřeba o těchto věcech mluvit nahlas, aby o nich vědělo co nejvíce lidí.

Drahokoupil nečekal, že ho úzkostné stavy přepadnou ihned po příjezdu na ostrov