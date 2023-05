Jako kdyby byl Karel nesvéprávný! Drobný se drsně pustil do Ivany Gottové

Zdroj: Profimedia

Ivana Gottová má v českém i slovenském showbyznysu plno přátel. Konflikt vdova po legendárním zpěvákovi Karlu Gottovi měla s málokým. Médii proběhla přestřelka mezi ní a zpěvákovou první dcerou Dominikou Gottovou a také zpěvákem a bývalým kamarádem Gotta Milanem Drobným.

Gottová se od Drobného dočkala drsného obvinění. Zpěvák manželku svého kamaráda nařkl z toho, že ho mlátí. Když si vše chtěl s Gottem vyříkat, Ivana je nenechala ani o samotě.

Gott pod drobnohledem

Celý konflikt se odehrál v roce 2019. Vše odstartovalo vyjádření Drobného, který v rozhovoru pro knihu Blesk Náš Karel prozradil, že mu dnes už zesnulý Gottův řidič Olda Havránek jednou řekl, že Ivana Karla mlátí. Na základě této informace chtěl zjistit, zda je tento výrok pravda. „Musel jsem si to nejdřív promyslet, a tak jsem se až teď k tomu vyjádřil na svých webovkách,“ řekl tehdy pro Blesk Drobný. „Říkal mi, že skočdořiťáků má kolem sebe dost a abych mu vždycky řekl, když se mi nebude něco líbit. A tak to teď dělám,“ prozradil, proč do svého kamaráda Gotta ostře šel.

Kdyby si mohli s Karlem vyříkat vše mezi čtyřma očima, nemuselo k tomuto dle jeho slov dojít. Jejich konverzaci o samotě zabránila právě Ivana. „Když si mě nedávno pozvala na Bertramku, abych něco namluvil pro Karlovu připravovanou knihu, slíbila, že si mě natočí a potom nás nechá o samotě. A myslíte, že to udělala? Hlídala jako ostříž, abychom si nic neřekli, až do mého odchodu,“ zavzpomínal zpěvák. „Nenechala nás o samotě ani vteřinu, jako kdyby byl Karel nesvéprávný!“

Dvě ženy proti Drobnému

Do souboje mezi Gottovou a Drobným se zapojila i tehdejší tisková mluvčí Gotta Aneta Stolzová. Drobnému zaslala zprávu, kterou následně zveřejnila i v médiích. Psalo se v ní, že Slavíkovi se chce z Drobného počínání zvracet, že lituje, že ho kdy pustil k sobě, že se na něm jen přiživuje a že mu tím zakazuje přijít na předčasnou oslavu jeho 80. narozenin.

Po této drsné zprávě si do Ivany Gottové kopl ještě více. Manželku legendárního zpěváka nazval nejlépe placenou zdravotní sestrou na světě. Do médií také prozradil, že na bankovním účtu Ivany Gottové by mělo být astronomických 900 milionů korun. Drobný nezapomněl také zmínit, že po příchodu Gottové nastaly na Bertramce nové pořádky. Dlouholetý tým zpěváka řidiče Oldu i hospodyni Jandovou odehnal.