Drsné nehody slavných: Labuda usmrtil dvě ženy, Jakubisková chodce na přechodu

Dáda Patrasová není jediná, kdo boural a zničil tak svůj vůz. Ta sice nejspíš usedla za volant pod vlivem alkoholu, ale naštěstí nikoho nezranila. Jiní umělci takové štěstí neměli, a to nemuseli ani pít.

V posledních dnech hýbe českou showbyznysovou scénou nehoda, kterou způsobila se svým vozem zpěvačka Dáda Patrasová, která se následně odmítla podrobit dechové zkoušce. Můžeme tak pouze spekulovat, zda měla v krvi alkohol. Jedno je ale jisté, videa, která kolují na internetu, ukazují zpěvačku po nehodě, jak vrávorá, opírá se o plot a v jednom okamžiku dokonce upadne na chodník.

Když se jí novináři na tento záznam zeptali, zpěvačka se obrnila mlčením a jejím manžel, hudebník Felix Slováček, který ten den slavil narozeniny, řekl, že byla velmi otřesená. Pro Patrasovou by to nebylo poprvé, kdy řídila pod vlivem alkoholu. Naposledy, když před několika lety nabourala, vymlouvala se, že slavila Vánoce u dcery Aničky. Ta však nyní už nechce s opileckými výstupy své matky mít nic společného a distancuje se od ní.

Mnoho slavných osobností však tolik štěstí jako Dáda nemělo. Vzpomeňme například na Mariána Labudu, který v listopadu roku 2005 na dálnici D1 smrtelně zranil dva ženy. Na silnici byl led, kde havarovala dodávka. Ta zůstala stát u svodidel a do ní následně narazil osobní automobil, kde byla žena se svou matkou. Obě ženy z auta vylezly a zůstaly stát u středových svodidel. To se jim však stalo osudné.

Labuda zabil dvě ženy stojící u dálnice

Labuda se svým Passatem dostal smyk a do žen narazil. Za tuto nehodu dostal trest deset měsíců s podmíněným odkladem na 2,5 roku. Stejně tak dlouho nesměl ani řídit. Co ale bylo nejhorší, byla psychická újma, kterou to herci způsobilo. Dlouhá léta docházel k psychologovi a s tím, že někoho zabil, se vůbec nemohl vypořádat.

Do podobné situace se dostala i režisérka Deana Jakubisková, která v roce 2011 na přechodu nepustila chodce a zabila ho. Uvedla, že ho neviděla, protože před ní právě odbočovalo auto a muž jí pak následně pod kola doslova vběhl. Nemohla prý nic dělat. Nakonec u soudu dostala třicetiměsíční podmínku a na čtyři roky zákaz řízení. Pozůstalým musela navíc vyplatit odškodné přes milión korun.

Před několika dny havaroval i člen legendární skupiny Lunetic, který se vracel z koncertu Leoše Mareše, kde po dlouhé době s kolegy vystupoval. Bohužel však ve svém voze přehlédl člověka, který přebíhal vozovku. Ihned mu poskytl první pomoc, ale i přesto muž zemřel. Jelínek byl zdrcen. Navíc se začalo spekulovat, že v jeho případě hrál v nehodě roli alkohol, krev však ukázala, že to nebyla pravda. Hudebník před cestou nepil.

Jelínek usmrtil člověka, když jel z koncertu Leoše Mareše

„Čerstvá informace je, že Vaškovi konečně přišly výsledky rozboru krve a jsou negativní,“ řekl před pár dny pro eXtra.cz Jelínkův manažer.

Zapomenout nesmíme ani na Daru Rolins, která podávala v autě své dceři Lauře pití, na chvilku se otočila dozadu a srazila na silnici motocyklistu, který na následky zranění zemřel. Soud se zpěvačkou byl dlouhý a drsný. Rodina pozůstalého na ní nenechala nit suchou. Nakonec dostala trest šestadvacet měsíců podmíněně s odkladem na tři roky. Na místě se však odvolala a soud nakonec rozsudek zmírnil na osmnáct měsíců podmíněně s odkladem na dva a půl roku. Tři roky dále nesměla řídit a musela odškodnit pozůstalé.

S alkoholem za volantem má svou zkušenost i herec Jiří Schmitzer, který v sedmadvaceti sedl opilý do auta a způsobil dopravní nehodu, při které zemřel chodec. Chyba byla sice na straně chodce, ale protože Schmitzer nadýchal, byl odsouzen. Odseděl si polovinu trestu a následně byl za dobré chování propuštěn. Jeho slavný otec mu to však nikdy neodpustil a až do smrti s ním nepromluvil.