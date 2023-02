Běsný Brichta je proti důchodové reformě: Už vidím osmašedesátiletou striptérku!

Zdroj: Profimedia

Podle nově diskutované důchodové reformy by se dnešní třicátníci měli dostat do penze až v 68 letech. Proti tomu se ale pochopitelně spousta lidí ohrazuje. A známé tváře nevyjímaje. Odchod do penze v natolik pokročilém věku je podle nich sprosťárnou.

Když se objevily části pracovní verze návrhu nové důchodové reformy, které pochází z Ministerstva práce a sociálních věcí, strhla se na internetu mela. Podle informací, které vyplývají z uniklých dat, by se totiž dnešní třicátníci měli dostat do důchodu až v neuvěřitelných 68 letech. S tím lidé nesouhlasí. A svůj nesouhlas v rozhovoru pro CNN Prima News vyjádřily také mnohé celebrity.

Absurdní systém

Svůj názor na důchodovou reformu má i módní návrhář Osmany Laffita. Ten nemá ve vládě důvěru a nemyslí si, že jsou údaje v pracovním návrhu pravdivé. „Nevěřím státu. Až nám bude 68 let, důchody se zvednou na 78. Na stáří si raději šetřím peníze sám. Tento absurdní systém nemůže vydržet dlouho,” prohlásil bez servítek.

„Celá ta situace mi přijde až trochu tragikomická. Neustále politici řeší posunutí hranice odchodu do důchodu, což je trochu irelevantní. Asi si vážně v reálu neumím představit lidi, kteří budou pracovat do skoro sedmdesáti let. Ta výkonnost už pak vážně není zrovna žádná hitparáda,” míní také zpěvačka Petra Janů, která je ráda, že je sama v důchodu, a tak se jí návrh vůbec netýká.

Desetkrát se to změní

Stejně jako Laffita, ani zpěvák Aleš Brichta nevěří, že, pokud by se návrh schválil, tak nastolená pravidla vydrží. „Mě se to netýká. Do té doby to desetkrát změní. Už vidím osmašedesátiletou striptérku s chodítkem u tyče…” míní zpěvák. Byť s ním případná změna nesouvisí, nesouhlasí s ní.

Koho se to ale týká, je zpěvák Jan Bendig, podle kterého by návrh na důchodovou reformu byl hozením klacku pod nohy všem, kteří pracují a odvádí všechny povinné odvody. „Beru to jako velký podraz na každého poctivě pracujícího člověka platícího daně. Myslím si, že každý člověk, který odpracuje spoustu let, by si zasloužil kvalitní a hezké stáří, o které by se mu měl postarat hlavně náš stát. Takže to, že chce posunout hranici k věku, kterého se minimálně polovina lidí nedožije, je velká sprosťárna,” nechal se slyšet.