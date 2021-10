Důchody 2022: Penzisté si polepší, někteří získají víc peněz, než vydělávali

Zdroj: Profimedia

Příští rok bude pro všechny penzisty opět výhodnější. Díky valorizaci se totiž jejich důchody zase o nějaký ten peníz navíc zvýší. Příjemná změna čeká i na ty, kteří se v roce 2022 do důchodu odeberou. Zvláště pak, měli-li nižší příjmy. Výše jejich starobního důchodu může být totiž vyšší než mzda či plat, které během odpracovaných let pobírali.

V důsledku valorizace si všichni penzisté v roce 2022 opět finančně polepší. Stane se tak díky tomu, že pevně stanovená část důchodu, která je pro všechny stejná, vzroste ze současných 3 550 na částku 3 900. Celkově se tedy zvedne o 350 korun. Jak informoval web iDNES, zvýší se i procentní výměra, a to o 300 korun a dalších 1,3 % z aktuálně pobírané procentní výměry. Tento aspekt důchodu je již ovšem individuální a u každého penzisty se jeho hodnota liší.

Plus pro lidi s nízkými příjmy

Kdo si však v příštím roce opravdu polepší, a to klidně i o několik stovek korun, jsou lidé s nízkými příjmy, kteří se v roce 2022 do důchodu odeberou. Ti mají totiž vysoký náhradový poměr zatímco lidé s vyššími příjmy jej mají nižší. V praxi to potom znamená, že například u člověka, který během odpracovaných let popíral měsíčně čistou mzdu ve výši 12 298 korun, si polepší s pobíráním starobního důchodu o více než tisíc korun. Podle výpočtu na webu finance.cz bude starobní důchod takového člověka činit 13 350 korun. Naopak ten, kdo vydělával například 17 120 korun měsíčně čistého, se v důchodu dostane na částku 15 963 korun. Výpočty byly provedeny s ohledem na získanou dobu pojištění v rozsahu 45 let.

Další peníze navíc

A někteří z penzistů se dočkají ještě dalších peněz navíc. Ti, jež si ke starobnímu důchodu přivydělávají například závislost činností anebo mají příjmy z nájmu, si polepší o další 3 tisíce korun. Stane se tak díky tomu, že se v roce 2022 zvýší roční sleva na poplatníka ze současných 27 840 korun na 30 840 korun. Příští rok zkrátka vypadá pro penzisty velmi příznivě.