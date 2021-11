Důchody vzrostou: Fialova vláda chce nastolit nová pravidla

Zdroj: David Malik - CNCenter A.S. / CNC / Profimedia

Na současná pravidla ovlivňující výši důchodů doplácejí hlavně ženy, které v drtivé většině případů zůstávají během svého života jistou část doma a starají se o děti. Kvůli tomu pak jejich vyměřovací základ není tak vysoký jako u jejich manželů, a proto se častokrát výše jejich penze pohybuje takřka na minimu. To chce nová vláda změnit.

Ten z manželů, který zůstává s dětmi doma na mateřské, má, co se důchodů týče, oproti tomu druhému značnou nevýhodu. Častokrát na to doplácely zejména ženy, které nechodily do práce, aby se mohly starat o rodinu. V důsledku toho měly velmi nízký vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává výše důchodu, a ve stáří pak byly odkázány hlavně na důchody svých manželů. A když je ještě k tomu manžel opustil, žily kolikrát až takřka na hranici bídy. Tomu ale může být brzy konec. Fialova vláda totiž chystá nová pravidla.

Pomoci mohou děti

Důchody jsou věčným tématem, a tak se nelze divit, že i nová vláda jim věnovala velkou pozornost. V rukávu má podle webu deník.cz několik nápadů, které by mohly seniorům velmi pomoci. Jedním z nich je, že by se na jejich lepší životní situaci mohly podílet jejich děti či vnoučata, a to tak, že by jim odváděly jedno procento ze svých příjmů. Senioři by pak také měli dostat finanční bonus, který podle návrhu činí zhruba 500 korun za každé vychované dítě. A o svou budoucnost by se nemusely bát ani ženy či muži, kteří strávili mnoho let doma s dětmi. Nově by se totiž důchody vyměřovaly ze společného základu.

„Bude to na dobrovolné bázi, na domluvě partnerů,” nechal se slyšet budoucí ministr financí Zbyněk Stanjura. „Ochrání to ty, kteří jsou zranitelní, když vztah nedopadne,” dodal ještě.

Další výhody pro seniory

Nová vláda Petra Fialy slibuje seniorům mnohé. Kromě návrhu na dobrovolný společný vyměřovací základ pro manžele a bonus za vychované děti se hovoří také o zvýšení vdovských a vdoveckých důchodů, i když v současné době není zcela zřejmé o kolik. Stejně tak by se měla zkrátit doba pro dosažení nároku na důchod a u lidí ve velmi náročných profesí by měl být dokonce umožněn ještě dřívější nástup do penze. Co všechno se nové vládě podaří změnit, ukáže až čas.