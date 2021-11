Nejvyšší důchody v Česku: Někteří penzisté dostávají měsíčně desetitisíce

Zdroj: Profimedia

Od roku 2022 se díky valorizaci budou moci penzisté opět radovat z několika stovek korun měsíčně navíc. Pro někoho znamená i nepatrné zvýšení důchodů zásadní přilepšení, jsou ovšem i ti, kteří by si i výraznějšího nárůstu takřka nevšimli. V Česku republice je totiž čtrnáct penzistů, jež pobírají pohádkový důchod, o kterém si zbývající většina může nechat jen zdát.

S plynoucím časem a blížícím se příchodem roku 2022 se opět začíná hovořit o důchodech, jejichž výše se od nového roku díky valorizaci opět zvedne. Základní výměra důchodů, která je pro všechny penzisty stejná, se dle webu iDNES totiž zvýší ze současných 3 550 korun na 3 900 korun. Změna se týká také procentní výměry, která je již ale u každého důchodce individuální. Všehovšudy si však důchodci opět o několik stovek korun polepší. „Penzista s měsíčním důchodem 15 500 korun bude mít v roce 2022 důchod ve výši 16 306 korun, z toho základního výměru 3 900 korun. Měsíční penze se mu díky valorizaci zvýší o 806 korun,” přiblížila dopad valorizace na ukázkovém příkladu daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

Někteří si změny takřka nevšimnou

Je jasné, že u penzistů s nižšími důchody znamená jakékoliv zvýšení vítanou změnu. V České republice je však hrstka důchodců, které několik stovek měsíčně navíc pravděpodobně úplně „nevytrhne”. Jde o důchodce s vůbec nejvyššími starobními důchody. Ještě před několika lety podle webu penize.cz s odkazem na Českou správu sociálního zabezpečení byli v České republice dva lidé, kteří měsíčně pobírali starobní důchod ve výši více jak sto tisíc korun. Podle aktuálních informací však nejvyšší důchody činí něco přes 70 tisíc korun. Penzistů s pohádkovými důchody je v České republice celkem 14.

Další penzisté na takový důchod nedosáhnou

Lidé s takovými důchody měli pochopitelně před odchodem do penze vysoce nadstandardní příjmy a do důchodu se museli odebrat ještě před rokem 2015. Toho roku totiž došlo ke změně pravidel výpočtu a maximální výše přiznaných důchodů. Bez ohledu na předchozí výdělky mohou všichni, jež se do penze odebrali po roce 2015, dosáhnout důchodu v maximální výši kolem 35 tisíc korun.