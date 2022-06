Duo Kamélie vyrazilo do společnosti: Plastiky krásky odmítají, přesto nestárnou

Zdroj: Profimedia

Pokud vám nic neříkají jména Hana Buštíková a Dana Vlková, nic se neděje, protože je jistě znáte pod názvem Kamélie. Toto legendární duo se proslavilo především v 80. letech a dodnes mají velkou fanouškovskou základnu. Především pak mužskou. A není divu, na svůj věk totiž vypadají dokonale.

Málokdo by hádal, že je Haně Buštíkové a Daně Vlkové z legendárního dua Kamélie už 72 let. Obě vypadají o několik desítek let mladší, tudíž by se mohlo zdát, že na ně stárnutí nemá žádný vliv. Krásky dorazily na oslavu narozenin Felixe Slováčka a hned na sebe strhly pozornost. Přítomní hosté je podezřívali, že snad pijí elixír mládí.

Je to už pěknou řádku let, kdy se mladé zpěvačky seznámily. Psal se rok 1980, kdy pod názvem Kamélie začaly jak u nás, tak v zahraničí vystupovat. Podívaly se do Německa, ale také například do Japonska.

Dodnes mají Kamélie spoustu věrných fanoušků

Dnes už sice nejsou tolik vidět, ale stále mají celou řádku věrných fanoušků, které baví nejen jejich písničky, ale také to, jak skvěle obě dámy v letech vypadají. Dvaasedmdesát let by jim nikdo nehádal ani omylem. Hana i Dana jsou velmi aktivní a je to na nich opravdu znát.

„Pořád ještě vystupujeme, nejvíc jezdíme na Moravu. Zpíváme spolu přes čtyřicet let, ale kamarádky jsme padesát,“ prozradily pro super.cz.

V létě čekají zpěvačky festivaly, kde zazpívají své nejznámější staré pecky. Zakomponují do nich ale i písničky nové.

„Zpíváme hlavně naše staré písničky, i když před pěti lety jsme vydaly novou desku Trend. Posluchači stojí o ty starší pecky,“ svěřily se.

Plastické operace odmítají, přesto vypadají skvěle

Obě zpěvačky odmítají nařčení, že by se svěřovaly do rukou plastických chirurgů. Za jejich mladistvým vzhledem je prý dobrá nálada a radost ze života.

„Kdyby chodil na plastiku každý, vypadaly by všechny ženy stejně. My si chceme zachovat osobitost.“

A nutno podotknout, že ve svých slušivých kostýmkách a úsměvech na rtech patřily mezi nejkrásnější účastnice oslavy. I samotný Slováček na nich mohl oči nechat.