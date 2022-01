Zemřel Dušan Klein: Natočil mnoho filmových klasik a přežil Terezín

Zdroj: Profimedia

Fanoušky českého filmu a hlavně legendární série filmů o Básnících zasáhla v pondělí nesmírně smutná zpráva. Oblíbený režisér, který kromě Básníků natočil spoustu dalších filmových klasik, po vleklých zdravotních problémech zemřel. Informaci médiím sdělil jeho syn David.

Natočil mnoho úspěšných snímků, mezi lidmi byl nesmírně oblíbený a vynikal úžasným smyslem pro humor. I proto je jeho ztráta pro mnohé tolik bolestivá. Režisér Dušan Klein v posledních letech svého života bojoval s několika zdravotními problémy, o čemž ovšem veřejnost neměla sebemenší ponětí. O to více zdrcující pak zpráva o jeho náhlé smrti pro jeho fanoušky byla.

Po Vánocích nastal zlom

Co přesně bylo příčinou smrti legendárního režiséra, zůstává prozatím tajemstvím. Podle webu Novinky jen režisérův syn David médiím potvrdil zprávu o tom, že jeho otec v neděli 9. ledna zemřel. Podle producenta série snímků o Básnících Miloslava Šmídmajera Dušan Klein zemřel v nemocnici. „1. ledna ho odvezli do nemocnice, kde v neděli v sedm hodin večer bohužel zemřel. Už dva roky měl zdravotní problémy, o jejich zveřejnění ale musí rozhodnout rodina,” nechal se producent slyšet pro Blesk.

„Ještě o Vánocích jsme si telefonovali, osobně jsme se viděli naposledy loni v létě. Slíbil jsem mu přinést knížku Tajemství filmové řeči, ale to už jsem mu dát nestihl,” řekl ještě smutně Šmídmajer, pro kterého je ztráta kolegy a kamaráda pochopitelně velmi bolestivá.

Dětství v Terezíně i skvělá kariéra

Dušan Klein si vždy dokázal udržet dobrou náladu a hýřil vtipem, a to i navzdory tomu, že jistou část svého dětství strávil v koncentračním táboře v Terezíně. „Naštěstí jsme se už nedostali do jiného koncentračního tábora, dožili jsme v Terezíně do osvobození. Domů jsme se už nevrátili, protože dům v Michalovicích vyhořel,” nechal se před lety slyšet režisér podle webu aktuálně.cz.

I přes otřesné zážitky z dětství režisér vynikal svou milou povahou, laskavostí a také inteligentním humorem. Dušan Klein byl nesmírně talentovaným člověkem, který během svého života natočil mnoho úspěšných snímků. Mezi ty vůbec nejznámější a nejoblíbenější dodnes patří série filmů o Básnících. První z nich s názvem Jak svět přichází o básníky spatřil světlo světa již v roce 1982. Diváci si jej natolik zamilovali, že se snímek dočkal dalších pěti pokračování. Dosud poslední díl s titulem Jak básnící čekají na zázrak vznikl v roce 2016. Mezi další populární filmy Dušana Kleina patří také například Případ mrtvého muže, Zatykač na královnu, Andělské oči anebo Konto separato.