Moderátor Marek Eben propadá beznaději: Uniká mu doba!

Bohužel se ale ukázalo, že to je jen první dojem, ale Marek opravdu není ten, co by věděl všechno na světě. A vlastně ani sám nechce. Jsou sféry pro něj neprobádané a chtěl by to tak i nechat. Je si vědom, že vlastně nikdo nemá rád toho, kdo má na všechno odpověď.