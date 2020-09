Zpěvák Ed Sheeran je otcem! Dcera dostala netradiční jméno

Světově známý zpěvák a autor hitů jako Shape of You nebo Thinking Out Loud, Ed Sheeran, má pořádný důvod k radosti. Po dlouhou dobu utajovaném těhotenství jeho manželky Cherry Seaborn oznámil pár šťastnou novinku. Narodila se jim dcera jménem Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Zprávu Ed Sheeren sdílel na své Instagramu. Manželé těhotenství nějakou dobu tajili a informovali o něm teprve před několika málo týdny.