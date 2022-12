Životní příběh Édith Piaf: Téměř oslepla, babička jí lila alkohol do čaje

Zdroj: Profimedia

Legendární francouzská šansoniérka Édith Piaf, která se proslavila především svou písní Non, je ne regrette rien, je sice už nějaký ten rok po smrti, ale v srdcích fanoušků žije stále. Aby také ne, vždyť byla ve své rodné vlasti dokonce prohlášena zpěvačkou století.

Édith Piaf se narodila 19. prosince 1915 v Paříži do rodiny kavárenské zpěvačky, která se o svou dceru příliš nestarala, tak ji raději svěřila své matce. To bohužel nebyl úplně dobrý nápad. Babička totiž ráda pila a i své vnučce lila do čaje alkohol, aby spala a ona se tak o ni nemusela starat.

Nakonec to došlo tak daleko, že Édith byla velmi podvyživená a navíc téměř oslepla. Naštěstí se však vrátil z fronty její otec, který když našel svou dceru v takto zuboženém stavu, neváhal a převezl ji ke své matce do Normandie. Druhá babička děvčátka měla k cudné ženě také pořádně daleko, provozovala totiž nevěstinec. Lehké děvy se tak o budoucí hvězdu dost často staraly.

S nevlastní sestrou se potloukala po ulicích, bylo jí pouhých patnáct let

V patnácti odešla z domova a spolu se svou nevlastní sestrou se začala potloukat po ulicích. Zamilovala se do násilníka Louise Duponta, s nímž také otěhotněla. Svou jedinou dceru Marcelle porodila v pouhých sedmnácti letech. Děvčátko však zemřelo v roce a půl na meningitidu.

Zpěvaččina talentu si všiml majitel kabaretu Louis Leplée, který jí dal jméno Piaf a následně přezdívku La Môme Piaf, což znamená něco jako malý vrabčáček. Bylo to právě pod jeho taktovkou, kdy v roce 1935 nahrála své první album. Louis byl však pak za krátký čas okraden a zavražděn. Édith byla obviněna z účasti na zločinu a zatčena. Nakonec se ale její vinna neprokázala a byla propuštěna. Přesto Paříž na nějaký čas opustila.

Po obvinění z účasti na zločinu utekla na nějakou dobu z Paříže, vrátila se však zpět

Když se vrátila, našla si nového agenta a začala nahrávat jedno album za druhým. Nepřerušila ji ani válka, vystupovala zkrátka pořád. Bohužel však propadla alkoholu, drogám a vztahům na jednu noc. Nakonec zemřela roku 1963 půl roku po svém posledním koncertě. Trpěla sklerózou, cirhózou jater a špatnými psychickými stavy.

Zdroje: britannica.com, salientwomen.com