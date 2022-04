Eliška Balzerová o svém divokém mládí: Padla slova o marihuaně i oblíbené poloze

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herečka Eliška Balzerová v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka zabruslila do dob svých studií a odvyprávěla nejrůznější příhody, které se jí před lety staly. Ukázala tak, že se v mládí uměla neskutečně odvázat a že ji životem už dlouho doprovází skvělý smysl pro humor. Z některých zážitků byl zaražený i sám moderátor.

Že se z hříchů z mládí Honzovi Dědkovi vyzpovídá zrovna Eliška Balzerová, by čekal málokdo. V 7 pádech Honzy Dědka ale charakterní herečka sypala jednu pikantérii za druhou a diváky i moderátora nenechala na pochybách, že v mládí bývala dračice! Odvážné bylo také její svatební oznámení, ve kterém prozradila i oblíbenou sexuální polohu. „Měli jsme svatební oznámení udělané jako dotazník. Tehdy se všude vyplňovaly dotazníky. Kamkoli jste přišli, všude jste vyplňovali dotazník. Napsali jsme tam, jak se jmenujeme, co umíme, své dovednosti, dobré i špatné vlastnosti, jak jsme velcí, tlustí, co máme nejradši, složili jsme to jako knížku – a to bylo naše svatební oznámení. Napsali jsme tam také jednu věc, kterou moje maminka nepochopila. Do Zvláštních dovedností jsme napsali číslo šest devět. A maminka se ptala, co to je, řekli jsme: to je datum našeho…“ pro smích už Balzerová větu nedokončila a na okamžik oněměl i moderátor Honza Dědek.

Zdroj: FTV Prima

Jana Švandová jako průvodkyně studentským životem

Na škole se Eliška Balzerová seznámila s herečkou Janou Švandovou. „Dali ji na koleji ke mně na pokoj na převýchovu. Byla divoká a já jsem byla holka z vesnice. Tehdy nebyly ledničky, notabene na koleji, tak jsem měla za oknem sádlo, škvarky… Byla jsem hodná holka, ráda jsem se učila, nadšená studentka. Švanďa pořád někde běhala. Tak řekli, že bude bydlet s Havránkovou (Balzerová za svobodna – pozn.red.). Řekla jsem jí: Hele, tady se nebude kouřit. Švanďa říkala, že to bude hrozný, ale pak jak měla ráda škvarky se sádlíčkem. Ona mě ale taky mnohému naučila. Třeba kouřit. A u toho svítil Bolek (Polívka). Řekl: Každý umělec musí kouřit, dcérko. Ale já jsem toho potom nechala,“ vzpomínala ještě na divoká studentská léta herečka. Nezůstalo ale jen u cigaret. Právě s Janou Švandovou totiž jedenkrát Eliška Balzerová experimentovala i s marihuanou.

Zdroj: FTV Prima

Jakub Štáfek promluvil o svém novém filmu

Dalšími hosty v talkshow 7 pádů Honzy Dědka jsou také jakub Štáfek a Jakub Prachař. Zábavná dvojice promluvila o svém novém filmu Vyšehrad: Fylm a také o tom, jak se herci seznámili. Nešetřili přitom humornými hláškami a vtipem. Vzhledem k tematice filmu se rozpovídali i o tom, jaké zkušenosti s fotbalem oni sami mají. Kromě nich se v 7 pádech Honzy Dědka objevil také hráč pokeru Martin Kabrhel a také herec Jan Jiráň.

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě!