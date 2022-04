Eliška Balzerová má recept na dlouhodobý vztah, s manželem žije osmačtyřicet let

Zdroj: Profimedia

Temperamentní herečka Eliška Balzerová žije se svým mužem už neskutečných osmačtyřicet let. V českém showbyznysu moc takových párů nenajdete. Balzerová přiznala, že předtím než potkala svého manžela, filmového producenta Jana, měla plno krátkých známostí. Právě divokost v mládí jí zaručila stálost v dospělosti.

Studentská léta

„Prostě jsme si jako studentky urvaly z večírku nějakého hezkého kluka – a hotovo,“ odvážně přiznává herečka. Dokonce měla udržovat i dva vztahy najednou, byla přelétavá. Se všemi svými bývalými milenci udržuje kamarádské vztahy. Jak si přesto všechno ale dokáže udržet tak pevné manželství? „Teď je pro mě důležitější, když si můžeme promluvit třeba o tom, jak se doba mění a jak máme pocit, že do ní už nepatříme. Že se třeba v půlce večera rozhodneme pro její bojkot, vypneme počítače a odejdeme někam na ‚skelničku‘, jak my říkáme.“ To, že je mezi nimi naprostá souhra dokazuje i to, že nedávno se shodli na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. „Poskytli jsme možnost bydlet u nás ukrajinské rodině,“ prozradila Balzerová v primáckém pořadu Showtime. Doma jich bylo celkem pět - kromě herečky a jejího muže i tři uprchlíci.

Osudový muž

„Můj muž mě hodně ovlivnil. Já jsem byla taková zarputilá moravská palice a on mě naučil dívat se na věci s nadhledem a humorem. Zasmát se sám sobě je někdy nejlepší řešení. Mám prostě štěstí, že mám vedle sebe celý život chlapa, který si ví rady,“ nemůže si po osmačtyřiceti letech vztahu vynachválit manžela. Herečka se s filmovým producentem vzali v roce 1974, o dva roky později se jim narodil syn Jan a za pár let dcera Adéla, ta jde ve šlépějích herečky a pracuje jako divadelní dramaturgyně.