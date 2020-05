Eliška Balzerová slaví: Život jí změnila zlomová role!

Eliška Balzerová rozená Havránková pochází z Beskyd a lásku k divadlu získala po své matce. Vystudovala brněnskou konzervatoř a poté JAMU, v roce 1971 pak nastoupila do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.

Později začala Balzerová hostovat v Národním divadle, kde jí původně přislíbili stálé angažmá, to se ale nakonec nekonalo. V roce 1977 proto přešla do Vinohradského divadla, kde v průběhu dvaceti let ztvárnila řadu skvělých rolí!

Kromě divadelních prken se herečka objevovala i ve filmech a seriálech, její životní rolí ale byla Alžběta Čenková v Nemocnici na kraji města. Balzerová dodnes považuje natáčení za nejdůležitější část své kariéry!